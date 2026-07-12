FIFA’nın resmi açıklaması, Bellingham’ın golünün geçerliliği konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Norveç’in 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’nin attığı beraberlik golüyle ilgili olarak ortaya attığı tartışmaya son verdi ve topun, Jude Bellingham’ın golünden önce Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nun tavanına asılı kamera kablosuna değmediğini, topun içine yerleştirilmiş akıllı çipin verilerini inceledikten sonra doğruladı.

"Fox Sports" "Fox Sports", olayın Norveçli kaleci Niland'ın kendi sahasından forvetlerine doğru uzun bir pas attığı sırada meydana geldiğini aktardı. Top aniden yere düştü ve İngiliz oyuncu Elliot Anderson topu kontrol etti. Anderson'ın başlattığı hızlı atak, ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham'ın attığı 1-1'lik beraberlik golüyle sonuçlandı.

Niland, hemen Fransız hakem Clément Turpin’in yanına giderek topun kabloya çarptığını ve golün sayılmaması gerektiğini söyledi, ancak hakem onun itirazlarını, Erling Haaland’ın ve oyunun devam etmesinden şiddetle şikayet eden teknik direktör Ståle Solbakken’in itirazlarını da görmezden geldi.

Teknoloji tartışmayı sonlandırdı

FIFA, topun içine yerleştirilmiş ve herhangi bir temas veya topun yörüngesindeki ani değişikliği tespit eden akıllı çipin kabloya herhangi bir temas kaydetmediğini açıklayarak tartışmayı resmen sonlandırdı. Resmi açıklamada şöyle denildi: “Verileri inceledik ve topa bağlı sensörün grafiğinde ani bir yükseliş olmadığı görülüyor.”

Eski uluslararası hakem ve “Radio Marca” kanalındaki “Marcador” programının yorumcusu Pérez Borol, kararın doğruluğunu teyit ederek şunları söyledi: “Bu teknoloji sayesinde, top kamera kablosuna temas etseydi gol iptal edilirdi; ancak kamera kablosuna hafif bir temas söz konusuysa, golün iptal edilmesi için bir neden yoktur.”

Bu olay, turnuvadaki en çok tartışılan hakem kararlarından biri olarak kabul ediliyor. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve modern teknolojiler, uygulamaları ve çifte standartlar konusunda giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Ancak FIFA’nın teknik verilerle yaptığı hızlı müdahale, bu tartışmayı kesin olarak sona erdirdi ve uzatmalarda 2-1 galibiyetle İngiltere’nin yarı finale yükselmesine katkıda bulunan Bellingham’ın golünün geçerli olduğunu teyit etti.