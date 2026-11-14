FIFA, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah'ın Malavi filelerine gönderdiği ikili golün ardından, efsane Hüsam Hasan'ın Mısır tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu kırıp kırmadığına dair çıkan tartışmaya nokta koydu.

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Salah, dün akşam Cuma günü Kahire Stadı'nda, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin İkinci Grup'un üçüncü haftasında Mısır Milli Takımı'nın Malavi'yi 5-0 yendiği ezici galibiyette iki gol atmasının ardından, geçtiğimiz saatlerde geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Zorlu anların ardından top Salah'a gülüyor

Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı, maçın başından itibaren 84 dakika boyunca Malavi kalesi önünde talihsizlik yaşadı; birden fazla şut çekmesine rağmen konuk takımın savunması ve kalecisi bu topları uzaklaştırmayı başardı.

Ancak son dakikalarda top Salah'a güldü. Oyuncu, normal sürenin bitmesine 6 dakika kala, yedek oyuncu İbrahim Adel'in gönderdiği kusursuz bir ortadan yararlanarak kafa vuruşuyla Mısır Milli Takımı'nın dördüncü golünü kaydetti.

Uzatma dakikalarında ise genç forvet Hamza Abdülkerim, kaleci tarafından engellenmesinin ardından bir penaltı kazandı. Penaltıyı Salah kullandı ve "panenka" yöntemiyle beşinci gole çevirdi.

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İki gol, Salah'ın gol orucunu sona erdirdi

Bu iki golle Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci haftasında Yeni Zelanda ağlarına gol attığından bu yana 4 maç süren Mısır Milli Takımı'yla gol orucunu sona erdirdi.

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Mısır'ın kaptanı, Dünya Kupası'nda İran, Avustralya ve Arjantin karşısında, ardından Afrika Uluslar Kupası elemelerinin açılışında Angola karşısında gol atamamıştı.

Buna karşın Salah, elemelerin ikinci haftasında Güney Sudan'ın 5-0 yenildiği büyük galibiyette forma giymemişti.

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Salah'ın sevinci tartışmaların kapısını araladı

Malavi karşısındaki iki golünün ardından, Muhammed Salah'ın gerçek milli takım gol sayısı etrafındaki tartışma yeniden alevlendi; özellikle de geçen hafta görevinden alınan eski teknik direktör Hüsam Hasan'ın rekorunu kırma olasılığı gündeme geldi. Hüsam Hasan, 1985 ile 2006 yılları arasında Mısır Milli Takımı forması altında 69 gol kaydetmişti.

Salah, maçın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarının tebriklerini aldı; bu sahne herkese milli takım oyuncularının kaptanlarının Hüsam Hasan'ın rekorunu kırmasını kutladığı izlenimini verdi. Son dönemde Hüsam Hasan'ın adı, Salah'la aralarında bir anlaşmazlık bulunduğuna dair spekülasyonlarla anılıyordu; bazı raporlar bu anlaşmazlığın teknik direktörün görevden alınma nedenleri arasında yer aldığına işaret ediyordu.

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Konu oyuncuların sevinciyle de sınırlı kalmadı; Salah, sosyal medya platformlarında elinde "70" rakamının yazılı olduğu bir kağıt tutarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu, Mısır Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olduğuna inandığına dair açık bir göndermeydi.

İstatistik kaynakları Salah'a 70 gol sayıyor

Maçın ardından, aralarında Fransız "Stats Foot" ağının da bulunduğu bazı önde gelen istatistik kaynakları, Salah'ın gerçekten 70 milli gole ulaştığını ve dolayısıyla Hüsam Hasan'ın rekorunu kırmayı başardığını doğruladı.

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Ancak başta "Transfermarkt" ağı olmak üzere diğer istatistik kaynakları, Salah'ın gol sayısının yalnızca 68 olduğuna işaret etti.

Krizin kökeninde Svaziland maçı var

Bu tartışmanın kökeni, Salah'ın milli takım serüveninin başlangıcı olan 2013 yılına uzanıyor. O dönemde Salah, Mısır Milli Takımı'nın bir hazırlık maçında Svaziland'ı 10-0 yendiği büyük galibiyette iki gol kaydetmişti.

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O zaman, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın bu maçı uluslararası takvimine dahil edip etmediği konusunda tartışma çıkmıştı; özellikle de eski teknik direktör Bob Bradley'in karşılaşmada 10 değişiklik yapması, ki bu onaylı uluslararası maçlarda izin verilen sınırın üzerinde bir sayıydı.

Maç, "FIFA"nın resmi internet sitesinde yayımlanan Mısır Milli Takımı maçları listesinde yer almadı; bu da maçın sayılmamış olma ihtimalini güçlendirdi ve dolayısıyla Salah'ın iki golünün milli gol hanesinden çıkarılmasına yol açtı.

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"FIFA" raporu belirsizliği artırıyor

Ancak "FIFA" bizzat, resmi internet sitesinde Mısır Milli Takımı kaptanının Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ağlarına attığı son golün ardından en önemli gollerine dair bir rapor yayımlayarak Salah'ın milli gol toplamı etrafındaki tartışmanın şiddetini artırdı.

Rapor, o dönemde Salah'ın 68 milli gole ulaştığını ortaya koymuştu; bazı kaynaklar bu rakamı, oyuncunun Malavi karşısındaki iki golünün ardından 70 gole ulaştığının ve dolayısıyla Hüsam Hasan'ın 69 gollük rekorunu geçtiğinin kanıtı olarak kabul etmişti.

Fifa.com

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"FIFA" geri adım atıp rakamı düzeltiyor

Geçtiğimiz saatlerde tartışmanın tırmanmasıyla birlikte "FIFA", Yeni Zelanda maçının ardından yayımlanan raporda yer alan bilgiyi düzelterek toplamda bir hata olduğunu kabul etti.

Uluslararası Federasyonun resmi internet sitesi, raporda Salah'ın gol sayısını 68'den 66'ya düşürdü; bu da oyuncunun Malavi karşısındaki iki golünün ardından toplam gol sayısının 70 değil, 68 olduğu anlamına geliyor.

Fifa.com

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Böylece "FIFA", Salah'ın rekoru henüz kırmadığını teyit ederek, Hüsam Hasan'ın rekorunun Mısır Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olarak sürmesi lehine tartışmayı sonlandırdı.

Salah, Hüsam Hasan'ın rekorunu kırmak için yeni bir fırsat karşısında

Buna rağmen Salah, Hüsam Hasan'ın rekorunu yakalamak veya kırmak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak; zira Mısır Milli Takımı, elemelerin dördüncü haftasında önümüzdeki Salı günü Malavi'yi deplasmanda yeniden karşılayacak.

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Salah'ın, Hüsam Hasan'ın 69 gollük rekorunu yakalaması için yalnızca bir gol atması gerekiyor; iki gol atması halinde ise Mısır Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olarak tek başına zirveye yerleşecek.

Rekorun kırılması, gerçekleşmesi halinde, Dünya Kupası 2026'ya katılma başarısına rağmen görevinden alınan eski teknik direktörle milli takım kaptanını karşı karşıya getiren kriz göz önünde bulundurulduğunda, özel bir simgesel anlam taşıyacak; zira Salah'ın teknik direktörün görevden alınma kararına müdahale ettiğine dair spekülasyonlar söz konusu.

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Salah ile Hüsam Hasan arasındaki anlaşmazlık nasıl başladı?

Hüsam Hasan, Afrika Uluslar Kupası elemelerinin açılışındaki Angola maçının 60. dakikasında Salah'ı oyundan almış, bu karar Trabzonspor'un yıldızının öfkesini çekmişti.

Daha sonra, teknik direktörün devre arasında soyunma odasında milli takım oyuncularına hakaretler ettiğine dair medya raporları ortaya çıktı; bu da Mısır kaptanının öfkesini daha da artırdı.

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Bunun ardından Salah, Mısır Milli Takımı kampından ayrıldı ve takımla birlikte bir sonraki maç olan Güney Sudan karşılaşmasına gitmedi; bu adım, iki taraf arasında bir anlaşmazlık bulunduğuna dair dolaşan haberleri güçlendirdi.

Hüsam Hasan'ın görevden alınmasından önce krizi kontrol altına alma çabaları

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Salah ile Hüsam Hasan arasındaki ortamı yatıştırma çabası kapsamında, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida Türkiye'ye gitti.

Ancak teknik direktör seyahati reddetti; kriz daha sonra tırmanarak onun görevinden alınmasıyla son buldu.