FIFA’nın milyonları ve “rahatlama” uçağı… Infantino, taraftarların kabusundan uzak, başka bir gezegende nasıl yaşıyor?

Bugün Salı günü yayınlanan bir haber, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası finalleri sırasında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun günlük hayatının perde arkasını ortaya çıkardı.

"The Telegraph" gazetesi, Miami Beach'in bir mahallesinde, orada bulunanları şaşırtan bir manzara yaşandığını yazdı... Polis ait Harley-Davidson motosikletlerinden oluşan bir konvoy, yanıp sönen ışıkları ve gürültülü sirenleriyle Miami sokaklarında hızla ilerlemeye başladı.

Konvoyun ortasında, koyu camlı siyah bir dört çeker araç, ünlü Collins Caddesi’nde ilerlerken yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Bir İngiliz turist, “The Telegraph” gazetesine fısıldayarak şöyle dedi: “Bu kesinlikle Trump olmalı.” Ancak yanılmıştı; o kişi Gianni Infantino’ydu… Bu görüntü, 2026 Dünya Kupası sırasında FIFA Başkanı’nın lüks yaşam tarzını neredeyse tam olarak yansıtıyor.

Azteka Stadyumu’nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçından bu yana FIFA Başkanı seyahat etmeyi hiç bırakmadı... Meksiko, Guadalajara, San Francisco, Vancouver, Los Angeles, Miami, Seattle... Birkaç gün içinde bu İsviçre vatandaşı kıtayı defalarca boydan boya geçti.

Qatar Airways’in sağladığı özel uçak sayesinde, aynı gün içinde birkaç kez iki maça birden katıldı; bunun turnuva genelindeki maliyeti 400 bin ile 800 bin avro arasında tahmin ediliyor. Bu, katılımcı milli takımların taraftarları, gazetecileri ve hatta oyuncuları için bile imkansız bir başarı.

Tribünlerde gülümseyen İsviçreli liderin düzenli olarak çekilen görüntülerinden de izlenebilen bu yoğun katılım, kaçınılmaz olarak karşılaştırmalara yol açan bir yaşam tarzıyla eşlik ediyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan rakamlara göre, başkanın yıllık toplam maaşı 2,44 milyon avrodur.

2025 yılına gelindiğinde, 1,8 milyon avroluk performans primi sayesinde toplam gelirleri 4,24 milyon avroya ulaştı. FIFA Başkanı polis eşliğinde bir stadyumdan diğerine dolaşırken, taraftarlar ise bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor.

Tahminlere göre ortalama bilet fiyatı 1.603 dolar. Takımını final maçına kadar takip etmek isteyen bir taraftar için, uçak biletleri, oteller ve ev sahibi şehirler arasındaki ulaşım dahil olmak üzere, takımı desteklemenin maliyeti bazen 60 bin doları aşabiliyor.

Hatta birçok uluslararası oyuncunun ailesi seyahatlerini sınırlamayı tercih etti; bazıları, milli takımlarını desteklemek için üç farklı ülkede binlerce kilometre yol kat etmek yerine Florida’da kalmayı seçti.

Infantino’nun özel uçakla günde iki maça gitmesi ile taraftarların tek bir bilet almak için çektiği zorluklar arasındaki bu çelişki, eleştirmenler tarafından öngörülmüştü; ancak bazı oyuncuların, özellikle de İran milli takımının karşılaştığı sayısız vize sorunu ve örneğin Uruguay milli takımını seyahatini ertelemek zorunda bırakan idari sorunlar da göz önüne alındığında daha da şaşırtıcıdır.

Bununla birlikte, Gianni Infantino, organizasyona yöneltilen eleştirilere yanıt olarak şunları söyledi: “Bazen rahatlamak iyidir. Tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bazen bağırmak ve tehdit etmek ters etki yaratabilir.”