Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yolsuzluğa karşı sıkı tutumunu yansıtan kesin bir kararla FIFA, yardım fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin en büyük skandallardan birinin perdesini kapatarak, iki futbol federasyonunun başındaki isimlere yönelik ağır cezalar açıkladı. Söz konusu isimler, Kovid-19 salgınıyla mücadele için ayrılan fonlara el koymak ve bunları kişisel çıkarlarına aktarmaktan sorumlu tutuldu.

Maldivler Federasyonu başkanının büyük düşüşü

FIFA cuma günü, Maldiv Adaları Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Bassam Adil Jaleel'i, FIFA'nın federasyonlara salgın döneminde yardım için başlattığı yardım planının fonlarını kötüye kullandığının kanıtlanmasının ardından, herhangi bir futbol faaliyetinde bulunmaktan ömür boyu men ederek 1,23 milyon ABD dolarına denk gelen 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırdığını açıkladı.

Jaleel, daha önce kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmalar, FIFA'ya ait fonları kendi kişisel hesabına yatırıp bu parayı kendisine lüks bir daire satın almak için kullandığını ortaya koydu.

"Reuters", yerel basına dayandırdığı haberde Jaleel'in mali yolsuzluk suçlamalarıyla toplam 32 yıllık bir hapis cezasını çekmekte olduğunu aktarırken, "The Sun" ise geçen mart ayında ev hapsine alındıktan sonra büyük bir halk öfkesinin ardından yeniden cezaevine gönderildiğini, geçen ay ise tıbbi bir tavsiye üzerine yeniden ev hapsine nakledildiğini belirtti.

Ceza dairesinde tek başına olan Jaleel değildi; FIFA ayrıca Maldivler Federasyonu'nun eski mali ve idari müdürü Mohamed Aqil'i de, FIFA fonlarının kötüye kullanılmasını kolaylaştırma ve gizleme, sahte belge kullanma ve bağımsız Etik Komitesi ile iş birliği yapmama suçlamasıyla 10 yıl süreyle men etti ve 100 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

Montserrat'ta bir başka skandal

Cezaların çekici Maldivler'de durmadı, Karayipler bölgesine kadar uzandı. FIFA, Montserrat Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Vincent Cassell'i, görevini kötüye kullanma, sistematik çıkar çatışması, FIFA ve kendi ülkesinin federasyonuna ait fonları kötüye kullanma, ayrıca federasyon çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar veren davranışlar suçlarından mahkûm ederek ömür boyu men etti ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

Karar, aynı federasyonun eski genel sekreteri Tandika Hughes'u da kapsadı. Hughes, FIFA kaynaklarıyla ilgili yasa dışı işlemlerden kişisel çıkar sağlama ve bunları kolaylaştırma suçlamasıyla 15 yıl süreyle men cezası ve 150 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı.

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FIFA, bu kararların, futbolun fonlarını koruma ve özellikle insani krizler için ayrılan bu fonların hak sahiplerine ulaşmasını sağlama konusundaki mutlak taahhüdü çerçevesinde geldiğini vurguladı.