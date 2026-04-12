FIFA’nın, İran’ın 2026 Dünya Kupası’ndan çekilmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve bu yeni planın, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı bir sonraki turnuvada İtalya milli takımına yer alma umudu vereceği bildiriliyor.

İtalya'nın Avrupa play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltılarda yenilerek dünya sahnesine geri dönme hayalleri suya düşse de, Azzurri'nin kaderini değiştirmek için son bir şansı olabilir.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İran'ın Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte Yedinci Grup'ta yer alacağına dair güvence vermesine rağmen, İran'ın sürdürdüğü savaş nedeniyle İran milli takımının gelecek yaz düzenlenecek turnuvaya katılımı konusundaki durumu belirsizliğini koruyor.

Bu yazının yazıldığı sırada İran'ın 16 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşarak turnuvaya başlaması, ardından Kaliforniya'da Belçika ile, daha sonra da Seattle'daki Lumen Field'da Mısır ile karşılaşması planlanıyor. Bu arada FIFA, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken turnuvanın maç takvimine göre oynanmasını beklediklerini vurguladı.

İlk kez kıtasal play-off

İran, özellikle FIFA'nın takımın maçlarını ABD dışına taşımayı reddetmesinin ardından Dünya Kupası'ndan çekilmek zorunda kalabilir. Bu durum, turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kala dünya futbolunun yönetim organını zor bir duruma sokacaktır.

Ancak FIFA, acil bir senaryo hazırlıyor gibi görünüyor. RMC Sport'un The Athletic gazetesine atıfta bulunarak yayınladığı bir habere göre, İran'ın çekilmesi durumunda istisnai bir kıtasal play-off düzenleme olasılığı konusunda FIFA içinde görüşmeler sürüyor.

Bu play-off'a, turnuvaya katılmaya hak kazanamayan takımlar arasından Asya'dan iki, Avrupa'dan iki takım katılacak.

Dünya sıralaması sayesinde İtalya, İran’ın çekilmesinin resmi olarak onaylanması halinde, bu olası play-off’ta iki Avrupa kontenjanından birini alması neredeyse kesin görünen bir aday olarak öne çıkıyor.

İtalya, Bosna-Hersek'e yenilerek 2018 ve 2022 turnuvalarının ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamadı. Bu felaket, Gennaro Gattuso'nun teknik kadrodan ayrılmasına ve İtalya Futbol Federasyonu başkanının istifasına yol açtı.

BAE milli takımı da, kıtalararası play-off'a katılmaya hak kazanan ve buradan finallere yükselen Irak tarafından elendiği için, bu istisnai play-off'a katılma adayı olabilir.