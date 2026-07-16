FIFA, bu Perşembe akşamı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettikten sonra Arjantinli oyuncuların kaldırdığı, Malvinas/Falkland Adaları ile ilgili tartışmalı pankart konusunda bir açıklama yaptı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda yapılan galibiyet kutlamaları sırasında “Malvinas Adaları Arjantin’indir” yazan pankartın kaldırılmasından bir gün sonra sessizliğini bozdu.

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Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre, bir FIFA sözcüsü şunları söyledi: "Olağan prosedürlere uygun olarak, FIFA'ya bağlı Bağımsız Disiplin Komitesi şu anda maç raporlarını inceliyor ve ilgili koşulları göz önünde bulundurarak, FIFA Disiplin Yönetmeliği'ne göre herhangi bir ek önlem alınmasına ilişkin karar verecek."

Arjantin bir cezaya çarptırılacak mı?

Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantin milli takımının bazı oyuncuları tarafından taşınan ve daha sonra Giovanni Lo Celso tarafından saha zeminine bırakılan pankart, FIFA'nın düzenlediği turnuvalar sırasında stadyumlarda herhangi bir siyasi gösteriyi yasaklayan kurallarına aykırı görünüyor.

FIFA, olası bir ceza ile ilgili kararını açıklamak için bir zaman çizelgesi belirlemedi; ancak bu tür durumlarda, disiplin kararlarını açıklamadan önce turnuvanın sona ermesini beklemeyi alışkanlık haline getirmiştir.

FIFA, 2014 yılında Slovenya ile oynanan bir dostluk maçı sırasında benzer bir mesaj nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu’na 20 bin avro para cezası vermişti.

Olayın Dünya Kupası müsabakaları sırasında meydana gelmesi ve görüntülerinin dünya çapında geniş çapta yayılması nedeniyle, bu seferki ceza daha ağır olabilir.

Malvinas (Falkland) Adaları, Güney Atlantik’te yer alan küçük bir takımadadır ve Arjantin, İngiltere’nin 1833 yılında adalar üzerinde hakimiyet kurmasından bu yana bu adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaktadır.

1982 yılında, Arjantin askeri cuntasının adalara asker çıkarmasının ardından iki ay süren ve İngiltere’nin zaferiyle sonuçlanan bir savaş patlak verdi; çatışmalarda 649 Arjantinli ve 258 İngiliz askeri hayatını kaybetti.