2026 Dünya Kupası’nda Irak ile Senegal arasında oynanan maçta, Iraklı savunma oyuncusu Robin Solaka’nın oyundan atılmasından hemen önce, saha hakemi Anthony Taylor ile video yardımcı hakemi arasında geçen konuşmanın istem dışı olarak sızdırılması sonucu olağanüstü bir olay yaşandı; bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) uyguladığı gizlilik önlemleri konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı.

İngiliz “Mirror” gazetesinin haberine göre, Taylor ile video odası arasındaki tartışma, “FIFA”nın yaptığı bir teknik hata sonucu canlı televizyon yayınına yansıdı; bu, Dünya Kupası tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olaydı.

Görüntü incelemesi sırasında Taylor’ın şu sözleri duyuldu: “Karşı tarafta topa ulaşabilecek bir oyuncu var mı? Lütfen görüntüyü tekrar gösterin. Forvetle bir sonraki temas, tek bir dokunuşla ileriye doğru gidip kaleye şut atıyor, değil mi?”, ardından da “Diğer oyuncu şut atılmadan önce topa ulaşamayacak” diye ekledi.

Birkaç saniye sonra hakem, taraftarlara kararını şöyle açıkladı: “Video incelemesinin ardından, Irak milli takımının 2 numaralı oyuncusunun kasıtlı bir faul yaptığı ve gol atma fırsatını engellediği tespit edildi. Kaleyi koruyan savunma oyuncusu da bulunmadığından, nihai kararım kırmızı kart.”

13. dakikada Solaka’nın Sadio Mané’ye yaptığı müdahale sonucu verilen erken kırmızı kart, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Irak, ilk yarıyı 4. dakikadan itibaren bir gol geride tamamladıktan sonra, ikinci yarıda çöktü ve 4 gol daha yiyerek maçı 5-0’lık ağır bir yenilgiyle bitirdi. Bu sonuç, “Rafidin Aslanları”nın Dünya Kupası’ndaki yolculuğuna devam etme umutlarını suya düşürdü.