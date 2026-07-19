FIFA’nın en tuhaf kuralı… Kimler eldiven giymeden Dünya Kupası kupasına dokunabilir?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), orijinal Dünya Kupası’na dokunmasına izin verilen kişileri belirleyen katı kurallar olduğunu doğruladı; kupayı eldiven takmadan tutmak, kupayı korumak ve herhangi bir hasar veya tehlikeden korumayı amaçlayan önlemler kapsamında yalnızca belirli gruplara izin veriliyor.

İspanyol “AS” gazetesine göre, sadece dünya şampiyonları, devlet başkanları ve bazı FIFA yetkilileri orijinal kupayı tutmaya yetkili kişilerdir.

Final maçının ardından, oyuncular, teknik direktör ve teknik ekibin diğer üyeleri kupayı kutlayabilir ve dokunabilir, ancak bu sadece sınırlı bir süre için geçerlidir.

Diplomatik protokollere göre, şampiyon olan ülkenin cumhurbaşkanları ve kralları da kupayı eline alabilir; bu kuralın kökeni 1974 Almanya Dünya Kupası’na dayanmaktadır.

FIFA, orijinal kupayı şampiyon takıma kalıcı olarak vermez; kupayı kendi elinde tutar. Kazanan takıma ise altın kaplamalı metalden yapılmış bir kopyası verilir ve bu kopya, sonraki dört yıl boyunca takımın elinde kalır.

Zorunlu eldivenler

FIFA yönetmelikleri, kupayla temas eden tüm kişilerin eldiven giymesini zorunlu kılar; ancak dört yılda bir kupayı taşıma hakkına sahip olanlar bu kuraldan muaftır.

Bu kural her zaman geçerlidir; özellikle kupanın taşınması veya açılış maçı ya da final maçı gibi törenlerde yerleştirilmesi sırasında uygulanır.

Yönetmeliklere göre, 2005 yılından bu yana orijinal kupa şampiyonlara yalnızca madalya töreni sırasında teslim edilir; stadyumdaki kutlamalar sona erdiğinde FIFA kupayı derhal geri alır ve kazananlara replika bir kopyasını verir.

Mevcut Şampiyonun Kısıtlamaları

2026 Dünya Kupası kura çekimine, 2022 Katar Dünya Kupası’nda ülkesiyle şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni de katıldı.

Grup aşaması kura çekimi töreni sırasında, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi sırasında kupayı yerleştirmek için eldiven giymek zorunda kaldığı için Scaloni’den özür diledi.

FIFA tarafından uygulanan tüm bu kurallar ve önlemler, telafi edilemez bir eser olan kupanın herhangi bir hasara, tehlikeye, aşınmaya veya kazaya maruz kalmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, eski kupa iki kez çalındıktan sonra (en son 1983 yılında Brezilya’da tamamen ortadan kaybolmuştu) kupa hırsızlığının tekrar yaşanmasını önlemek de amaçlanıyor; bu durum, mevcut protokollerin sıkılaştırılmasına ve kupa koruma önlemlerinin güçlendirilmesine yol açtı.

Kupanın Laneti

Final maçına çıkmadan ve şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce kupaya dokunan oyuncuların talihsizlik yaşayacağı ve maçı kaybedeceği yönünde yaygın bir inanç vardır.

Bazı oyuncular bu batıl inanca meydan okumuş ve daha sonra Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmış olsa da, bu gayri resmi kuralın geçerli olduğu görünen durumların sayısı daha fazladır.