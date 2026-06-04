FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki kararı tıp uzmanları arasında büyük endişe yaratıyor: "Bu kalp krizine yol açabilir"

Tıp uzmanları, FIFA’nın Dünya Kupası sırasında kendi su şişelerini getirme konusundaki kararından endişe duyuyor. Dünya Futbol Federasyonu, taraftarların stadyumlara kendi su şişelerini getiremeyeceğini açıkladı; ancak tıp uzmanlarına göre bu kötü bir fikir.

Birkaç hafta önce FIFA, en fazla bir litre kapasiteli yeniden kullanılabilir su şişelerine izin verileceğini açıklamıştı. Ancak bu hafta, bunun artık yasaklandığı duyuruldu.

FIFA, taraftarların şişe gibi nesneleri fırlatmasını önlemek istiyor. Ancak şişelerin tamamen yasaklanması kararı, tıp uzmanlarını şaşırtıyor.

Londra'da üniversite öğretim üyesi olan Malcom Mistry, The Sun gazetesinde şöyle alıntılanıyor: “Bu çok endişe verici bir haber. Sıcaklık ve susuz kalma, seyircilerin baş dönmesine veya hatta bayılmasına neden olabilir.”

“İnsanlar yeterli sıvı almazlarsa, bu durum sıcak çarpmasına yol açabilir ve sonuçları ölümcül olabilir. Stadyumdaki insanlar kalkıp bir büfe veya su çeşmesinin önünde sıraya girmeyecekler. Sıcakta yaklaşık üç saat boyunca koltuklarında oturacaklar. FIFA bu şekilde büyük bir risk alıyor.”

Londralı doktor Oliver Gibson da FIFA’nın kararını pek anlamıyor. “Taraftarların yeniden kullanılabilir şişe kullanmasının yasaklanması, sıcağa bağlı sorunların riskini artırıyor.”

“Sıcaklık ve susuz kalma kalbin yükünü artırır ve bu durum kalp krizine yol açabilir. Özellikle yaşlılar, gençler ve sağlık sorunları olan kişiler, beklemek zorunda kalmadan ücretsiz olarak su içebilme imkanına ihtiyaç duyarlar,” diye ekliyor Gibson.