"FIFA nereye gidiyor?"... Blatter, "Trump'ın telefon görüşmesi"nin ardından Infantino'ya sert çıkıştı

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) eski başkanı Sepp Blatter, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun ile ilgili kararını eleştirdi. Bu karar, Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kartın askıya alınmasının ardından, oyuncunun Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanan maçta forma giymesine izin vermişti.

Birçok haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Belçika ile oynanan 16’lı tur maçı öncesinde bu sürpriz kararın alınması için Gianni Infantino’ya doğrudan müdahale ettiği iddia edilirken, tepkiler arka arkaya geliyor.

Bu kez, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, “X” sitesindeki hesabından yayınladığı sert tonlu bir mesajla sessizliğini bozdu.

Blatter, “Kırmızı kartlar sadece siyasi temaslarla iptal edilmez; kurallar, kanıtlar ve bağımsız kurumlar tarafından iptal edilir” dedi.

Blatter sözlerine şöyle devam etti: “Eğer bir ABD başkanı FIFA başkanına müdahale ederse ve bir oyuncu Dünya Kupası eleme maçı öncesinde aniden aklandığında, kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkacaktır: FIFA nereye gidiyor? Futbol asla siyasi çatışmaların arenası haline gelmemelidir.”

Bu kararlı tutum, FIFA’nın bu olağanüstü kararı hakkında daha fazla soru işaretine yol açıyor. Bu karara Belçika Futbol Federasyonu şiddetle karşı çıkarken, başta Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Alman Futbol Federasyonu olmak üzere pek çok kuruluş da bu görüşe destek veriyor.



