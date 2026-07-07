"FIFA neden alışkanlığını değiştirdi?"... Fas maçının hakem ataması üzerine Fransa'da büyük öfke

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas arasındaki maçı yönetmek üzere tamamen Arjantinli bir hakem ekibinin atanması, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kararına ilişkin soruların gündeme gelmesiyle birlikte Fransız medya çevrelerinde bir tartışma dalgası yarattı.

FIFA, maçı Arjantinli hakem Facundo Tiu’ya verdiğini duyurdu. Tiu’ya, yardımcı hakemler, dördüncü hakem ve video yardımcısı (VAR) dahil olmak üzere tamamen Arjantinli bir ekip eşlik edecek. Fransız medyası, bu durumu turnuvanın çoğu maçında uygulanan uygulamaya kıyasla alışılmadık bir durum olarak nitelendirdi.

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre, RMC Sport kanalı bu karara şaşırdığını belirtti ve haberine sert bir eleştiri ile başladı; “FIFA’nın bu kadar önemli bir maçı yönetmek için tek bir milletten hakem ekibi atayarak pek çok soru işaretine yol açtığını” öne sürdü.

Fransız medya kuruluşları, FIFA’nın turnuvanın çoğu maçında saha hakemini bir ülkeden atarken, dördüncü hakem veya video hakemini farklı bir milletten seçme geleneğine sahip olduğunu, ancak bu karşılaşmada bunun gerçekleşmediğini vurguladı.

Bu karar, 2022 Dünya Kupası finaliyle birlikte Fransa ve Arjantin arasında gerginleşen spor ilişkileri nedeniyle tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu final, turnuva tarihinin en heyecan verici maçlarından birinin ardından Arjantin milli takımının üçüncü şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı.

Raporda, Fransız taraftarların, özellikle de her iki takımın da şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında yer alması nedeniyle, milli takımlarının maçını yönetecek bir Arjantinli hakemin bulunmasından hoşnut olmadıklarına dikkat çekildi.

Fransız haber ağı, Arjantin’in de 16’lı turda Mısır ile karşılaşmadan önce, FIFA’nın maçı Fransız hakem François Litxer’e vermesinin ardından itirazda bulunduğunu hatırlattı. Bu karar o dönemde bazıları tarafından tartışmalı bulunmuştu; ardından Fransa-Fas maçı için Arjantinli hakemin atanması, eleme turlarında hakem seçim kriterleri konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu maçın, Facundo Tiu’nun Fransa milli takımı için uluslararası düzeyde yöneteceği ilk maç olması bekleniyor. Karşılaşmanın hassasiyeti ve maçın başlamasından önce yaşanan tartışmalar nedeniyle, bu hakemlik sınavı büyük ilgi görüyor.