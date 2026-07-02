"FIFA": Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda bölgesel bir fenomenin şampiyonu oldu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Mısır ve İran milli takımları arasında oynanan maçı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde izlenme rekorlarını kırarak turnuvanın şu ana kadarki en yüksek canlı izlenme rakamına ulaşması üzerine “bölgesel fenomen” olarak nitelendirdi.

"FIFA Media" hesabı, "X" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır ile İran milli takımlarını karşı karşıya getiren maçın, turnuvanın bölgedeki tek yayıncısı olan "beIN Sports" kanalları üzerinden 107,4 milyon izleyiciye ulaştığını duyurdu.

FIFA, son dakikada sonuçlanan bu karşılaşmanın, televizyon izleyici sayısı açısından bölge tarihindeki en büyük kitlesel etkinlik olduğunu vurguladı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, bu tarihi yayının sadece bir futbol maçının ötesine geçerek, milyonlarca izleyiciyi ekranların başına toplayan “rekor kıran bir kitlesel olay” haline geldiğini ve bu durumun Arap dünyası ile İran’daki futbola duyulan büyük tutkuyu yansıttığını ekledi.

Bu olağanüstü rakamlar, 2026 Dünya Kupası’nın bölgede sahip olduğu önemi ve Arap milli takımlarının, özellikle rekabetçi ve son dakikada sonuçlanan maçlarda benzeri görülmemiş bir seyirci coşkusu yaratma yeteneğini yansıtıyor.