Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası sekizinci finalinde Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve “Tango Dansçıları”nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtaki en tartışmalı hakem kararlarına ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, Fransız hakem François Litxer’in kararlarına yönelik geniş çaplı eleştirilerin ardından geldi.

Maçta, hücumun başlangıcında bir faul olduğu gerekçesiyle Mısır milli takımının bir golünün iptal edilmesi ve Arjantin’in üçüncü golünden saniyeler önce Muhammed Salah’a penaltı verilmesi talebinde bulunulması büyük tartışmalara yol açtı. Bu anlar, Mısırlı oyuncular ve teknik ekip tarafından geniş çaplı itirazlara neden oldu.

Tartışmalara son vermek amacıyla FIFA Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, kararların dayandığı hakemlik ilkelerini açıklamak üzere bir açıklama yaptı ve her iki durumda da video teknolojisinin onaylanmış protokolü uyguladığını vurguladı.

Colina: Mısır'ın golü bu nedenle iptal edildi

Colina, FIFA’nın turnuvalar sırasında münferit durumlar hakkında yorum yapma alışkanlığı olmadığını, ancak ortaya çıkan tartışmanın büyüklüğü nedeniyle bazı noktaları açıklığa kavuşturmanın gerekli olduğunu belirtti.

Perşembe günü FIFA'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Genellikle turnuvalar sırasında belirli hakemlik kararları hakkında yorum yapmayı tercih etmiyoruz, ancak son zamanlarda hakemlerin oyuncuların kalecileri engelleme girişimlerine nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıklamıştık; bu nedenle, çok fazla tartışma yaratan bir başka noktayı da açıklığa kavuşturmanın gerekli olduğunu düşündük" dedi.

Video teknolojisinin işleyişini açıklarken şunları ekledi: “Herhangi bir golün kaydedilmesinden sonra, video hakemi hücum sürecinin tamamını gözden geçirir. Hücumun oluşumu sırasında bir faul tespit edilirse ve bu faul gol üzerinde doğrudan bir etkiye sahipse, video hakemi ana hakeme görüntüyü ekranda incelemesini tavsiye eder.”

"VAR" protokolünün inceleme için belirli bir mesafe veya süre belirlemediğini vurgulayan Colina, “Faul ile gol arasında, bunun dikkate alınması için herhangi bir zaman sınırı veya belirli bir mesafe yoktur” dedi.

Mısır’ın iptal edilen golüyle ilgili olarak Colina, “Arjantin-Mısır maçında Mısırlı oyuncu Marwan Attia, Lisandro Martínez’in ayağını açıkça ezdi” dedi.

"Bizim bakış açımıza göre, faul ne kadar açık olursa olsun faul olarak kalır. Eğer saha hakemi bunu görmezse, video hakeminin müdahale etme hakkı vardır" diye ekledi.

Mohamed Salah’a neden penaltı verilmedi?

FIFA Hakem Komitesi Başkanı, Arjantin’in üçüncü golünden önce Mısır milli takımının Muhammed Salah için penaltı verilmesini talep ettiği pozisyona da değindi.

"Golü getiren atağın oluşumu sırasında herhangi bir faul tespit edilmezse, video hakem bunu ana hakeme bildirir" dedi.

Faul ile meşru temas arasındaki farkı açıklayarak şunları ekledi: “Rakibin ayağına basmak faul sayılır; ancak savunma oyuncusu önce topa dokunur ve ardından doğal bir temas meydana gelirse, bu durumda faul yoktur.”

Bu yorumun Salah ile Julian Alvarez arasındaki temas için de geçerli olduğunu vurgulayan Al-Muzayyed, “Hakem ve video hakemi, Muhammed Salah ile Julian Alvarez arasındaki teması futbolda normal bir temas olarak değerlendirdi” dedi.

“FIFA”nın resmi internet sitesi, bu temas anına ait yeni bir kamera açısını yayınladı ve bu görüntünün, Alvarez’in Mısır milli takım kaptanıyla temas gerçekleşmeden önce topa ilk dokunduğunu gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, Salah’ın penaltı talebinde ısrar etmediğini, aksine hızla ayağa kalkıp savunmaya destek vermeye döndüğünü, ardından Arjantin’in galibiyet golünü attığı kontra atağa geçtiğini ekledi.

Colina: Bazı kararlar yoruma açık kalacak

Colina, açıklamalarının sonunda bazı durumların farklı yorumlara açık kalacağını vurguladı, ancak turnuva boyunca hakemlerin performansına olan güvenini de dile getirdi.

“Bazı hakem kararlarında her zaman kişisel yorumlara yer kalacaktır, ancak turnuva boyunca bu ilkelerin uygulanış biçiminden memnunuz” dedi.