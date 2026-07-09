FIFA, Mısır’daki protestolara yanıt verdi: Hiç kimsenin hakemlerin tarafsızlığını sorgulama hakkı yoktur

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçın etrafında kopan geniş çaplı tartışmalara yanıt vermek üzere sessizliğini bozdu. Bu tartışmalar, hakem ekibinin maçın sonucunu etkilediği yönündeki suçlamaların ardından ortaya çıkmış ve hatta maçın, son şampiyonun lehine “uydurulmuş” ya da “yönlendirilmiş” olduğu iddialarına kadar uzanmıştı.

Mısır milli takımı, 76. dakikaya kadar iki gol önde olmasına rağmen, Arjantin milli takımının son dakikalarda skoru tersine çevirmesiyle 2-3'lük heyecan verici bir mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etmişti.

Birkaç hakem kararı, Mısırlı oyuncuların ve teknik ekibin öfkesini uyandırdı. Bunların en önemlileri, atağın başlangıcında bir faul olduğu gerekçesiyle Mısır’ın bir golünün iptal edilmesi ve Arjantin’in galibiyet golünden önce Muhammed Salah’a penaltı verilmemesiydi. Bu durum, Mısır milli takımının bazı oyuncularını ve teknik ekibini hakemlere yönelik sert eleştirilerde bulunmaya itti.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, “Bugün Arjantin karşısında daha iyiydik, ancak futbol adil bir oyun değil ve yaşananlar adil değildi; her ne kadar FIFA ‘fair play’ sloganını öne sürse de,” dedi.

"Bunun nedeni pazarlama stratejileri olabilir; Messi'nin elenmesini istemiyorlar, dünya şampiyonunun Dünya Kupası'nda kalmasını istiyorlar" diye ekledi.

Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Zico ise turnuvayı Arjantin lehine “ayarlanmış” olarak nitelendirerek, “Arjantin’i Dünya Kupası zaferinden dolayı tebrik ediyoruz… Turnuva yönlendirilmiş, hakem adaletsizdi, defalarca bizi durdurmaya çalıştı” dedi.

Mısır Futbol Federasyonu da FIFA’ya resmi bir itirazda bulunarak, “hakemin bariz hatalar yaptığını” ve görevden alınması gerektiğini belirtti.

Colina yanıt verdi

FIFA Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, bu suçlamalara yanıt vererek Fransız hakem François Litxer ve hakem ekibini savundu.

Colina, bugün Perşembe günü FIFA’nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu belirtelim ki, şu ana kadar 2022 Katar Dünya Kupası’na kıyasla %50 daha fazla maç oynadık ve hâlâ 8 önemli maç kaldı” dedi.

"Genel olarak hakemlik seviyesinden memnunuz, ancak bu kadar kısa sürede bu kadar çok maç oynandığında, bazı şeylerin her zaman beklendiği gibi gitmemesi doğaldır. Böyle bir durum ortaya çıktığında, hakemler bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak için daha da sıkı çalışmaya hazır olurlar" diye ekledi.

"Hakem kararları hakkındaki yapıcı tartışmalar her zaman futbolun bir parçası olmaya devam edecek, ancak hiçbir kanıta dayanmayan suçlamaların sporumuzda yeri yoktur" diye devam etti.

Colina, hakemlerin tarafsızlığının sorgulanamayacağını vurgulayarak, “Hiç kimsenin Dünya Kupası maçlarının hakemlerinin tarafsızlığını sorgulama hakkı yoktur. Böyle bir durum, hakemlere ve ailelerine yönelik tehditlere varan tepkilere yol açabilir ve bu kabul edilemez” dedi.

“Hiç kimse, FIFA Hakem Komitesi’nin herhangi bir etkiye maruz kaldığını iddia edemez; bu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kendisi için bile geçerlidir. O bize her zaman tam destek verdi ve tamamen bağımsız çalıştığımıza güveniyor” diye ekledi.

"Hakemler kararlarını dürüstlükle alırlar ve oyuncular ile antrenörler gibi, her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar" diye devam etti.

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