FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger'den taç atışı ayakla kullanılsın önerisi geldi

Eski Arsenal patronu, şu sıralar rafa kalkan iki yılda bir Dünya Kupası projesinin öncüsüydü.

Ancak FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Wenger, futbolu daha eğlenceli hale getirmek için oyun kurallarını değiştirmeye hevesli.

The Sun'a göre; Fransız futbol adamı, klasik taç atışları yerine ayakla vuruşlara izin verilmesinin, topun dışarı çıkmasından sonraki beş saniye içinde olmaları durumunda oyunu hızlandıracağına inanıyor.

Ayrıca ofsayt kuralında da değişikliğe gidilmesi planlanlanıyor. Plana göre; hücum oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudundan bir uzvunun ekranda rakibinden tamamen ayrılması gerekiyor.

Bu kurala gün ışığı ismi verildi. İki oyuncu arasında gün ışığı ile böyle bir fark olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indireceği iddia ediliyor.

Çekince var

FIFA patronları, uluslararası oyuncular birliği ile oyunun büyük liglerini temsil eden organizasyon arasındaki artan yakınlık karşısında gergin durumda.

Fifpro ve Dünya Ligleri Forumu artık çoğu önemli konuda birleşti ve FIFA'yı kendi isteklerine boyun eğmeye zorlamaya kararlı.

FIFA'nın genişletilmiş 24 takımlı Dünya Kupası'nı ve her iki yılda bir Dünya Kupası için son planını uygulamaya koyma niyetinde olmasına rağmen, çekinceler devam ediyor.

Ancak, daha önce sık sık tartışmaya giren iki organizasyon bir konuda anlaşma zemininde olduğu anlaşılıyor. Son dönemde artan müsabaka sayıları ile birlikte FIFA oldukça eleştiri almıştı.

Bu konuda, oyuncuların minimum 72 saat dinlenebileceği bir takvim üzerinde çalışılıyor.

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