Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" bünyesinde, federasyona bağlı bir ticari şirket kurma ve özel sektör yatırımcılarına kapı aralama projesiyle ilgili kriz, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun baş danışmanı Carlos Cordeiro'nun görevinden derhal geçerli olmak üzere istifasını açıklamasının ardından tırmandı. Cordeiro, üye federasyonların çıkarları ve futbolun geleceği açısından "son derece kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdiği projeyi kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

ABD Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Cordeiro, bugün cuma günü yayımladığı ve Fransız RMC kanalının aktardığı resmi açıklamasında şunları söyledi: "FIFA Başkanı'nın baş danışmanı, eski bir bankacı ve hayatım boyunca bir futbolsever olarak, FIFA Dünya Kupası'nın bir bölümünü satmayı değerlendirirken elim kolum bağlı bir şekilde duramam."

Şunları ekledi: "Açıkça belirtmek gerekirse, bu teklifte hiçbir rolüm olmadı ve buna kesin bir şekilde karşıyım. Bu, FIFA'nın üye federasyonları, futbol oyunu ve bu sporun uzun vadeli geleceği için kötü bir anlaşmadır."

35 yılı aşkın bankacılık tecrübesine sahip olan Cordeiro, büyük turnuvaların muazzam ekonomik değerinin farkında olduğunu, ancak dünya futbolunun en önemli varlıklarının mülkiyetinin bir bölümünden vazgeçmenin gerekçesiz bir risk teşkil ettiğini düşündüğünü belirtti.

Şöyle konuştu: "Futbol hayatımın merkezinde yer aldı ve bankacılık sektöründeki 35 yılı aşkın deneyimimin ardından, bu varlığın değerini ve bir bölümünden vazgeçmenin doğuracağı sonuçları çok iyi biliyorum. İşte bu yüzden bu teklif reddedilmelidir."

"Neden şimdi? Kim kazançlı çıkacak?"

Infantino'nun danışmanı, projenin ayrıntılarına ilişkin net cevapların yokluğunu eleştirerek, projenin neden bu zamanlamada gündeme getirildiğini ve kimin bundan kazançlı çıkacağını sorguladı.

Şunları söyledi: "En endişe verici olan, temel sorulara cevap bulunmamasıdır: Neden bu anlaşma? Neden şimdi? Denetim mekanizmaları neler? Kim kazançlı çıkacak? Rekabetçi bir süreç işletildi mi? Uygulanacak yönetişim nasıl olacak? Yatırımcılar sonuçta ne elde edecek ve bunun futbola maliyeti ne olacak?"

Şöyle devam etti: "Bu sorular büyük ölçüde cevapsız kalırken, üye federasyonlardan 50 günden kısa bir süre içinde muazzam sonuçları olan bir karar almaları isteniyor; aksi takdirde süreçten dışlanacaklar. Bu, dünyanın en popüler sporunun geleceğini belirlemenin sorumlu bir yolu değildir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Derin bir düşünmenin ardından, FIFA Başkanı'nın baş danışmanı olarak görevlerimi yerine getirmeye devam edemem, bu nedenle istifamı derhal geçerli olmak üzere sundum."

Infantino'nun projesine yeni bir darbe

Cordeiro'nun istifası, Infantino'nun başta Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" olmak üzere çeşitli kıta federasyonlarından artan bir muhalefetle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. UEFA, proje ile devam edilmesi halinde Avrupa milli takımlarının FIFA'nın düzenlediği hiçbir turnuvaya katılmayacağı tehdidinde bulunmuştu. Buna ek olarak, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" ile Asya Futbol Konfederasyonu da teklifi reddetmişti.

FIFA, geçen salı günü, başta Dünya Kupası olmak üzere federasyon turnuvalarının ticari yönlerini yönetecek ve mali gelirleri artırmak amacıyla özel sektör yatırımcılarına hisse satışına imkân tanıyacak "FIFA Forward Enterprise" adlı yeni bir ticari şirket kurma planını açıklamıştı.

Raporlar, şirketin değerinin yaklaşık 20 milyar dolara ulaşabileceğini, hisselerinin bir bölümünün satışıyla yaklaşık 4,2 milyar dolar toplanabileceğini belirtiyor. Projeyle bağlantılı olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından yönetilen "Thrive Eternal" yatırım fonunun adı geçiyor.

Cordeiro: FIFA mirasının bir bölümünü satmaya ihtiyaç duymuyor

Cordeiro, Infantino'nun projeyi savunmak için öne sürdüğü ve yeni gelirlerin dünya genelinde futbolu geliştirmek üzere 211 üye federasyona dağıtılacağı esasına dayanan mali gerekçeleri reddetti.

Şunları söyledi: "FIFA zaten muazzam mali kaynaklara sahip, milyarlarca dolar rezervi var ve hiçbir borcu bulunmuyor. Eğer üye federasyonlar futbolu geliştirmek için ek yatırımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorlarsa, FIFA'nın mevcut kaynaklarıyla bu desteği sağlayacak mali gücü zaten var."

Şunları ekledi: "4,2 milyar dolar toplamak için futbolun en değerli varlığında kalıcı bir hisseden vazgeçmek mantıklı görünmüyor; aksine, ikna edici bir gerekçe olmadan oyunun geleceğini ipotek altına almak anlamına geliyor."

FIFA projeye sahip çıkıyor

Buna karşılık Uluslararası Futbol Federasyonu, proje konusundaki tutumunu yineleyerek, üye federasyonlarla "açık ve demokratik bir istişare süreci" yürütme taahhüdünü vurguladı.

FIFA, şirketin kuruluşunun federasyonların çoğunluğunun desteği alınmadan gerçekleşmeyeceğinin altını çizerek, projenin onaylanmaması halinde mevcut ticari faaliyetlerin olduğu gibi kalacağını ve "FIFA Forward Enterprise"ın çoğunluğun onayı olmadan hayata geçmeyeceğini belirtti.

Ancak Infantino'ya en yakın isimlerden birinin sürpriz istifası, projeye güçlü bir darbe niteliği taşıyor ve FIFA Başkanı'nın tartışmalı teklifiyle üye federasyonları ikna etme mücadelesinde üzerindeki baskıyı artırıyor.