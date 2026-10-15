FIFA Konseyi, Gianno Infantino ve Donald Trump’la ilgili tuhaf Dünya Kupası skandalının ardından kural değişikliğini engelledi

FIFA Konseyi, kırmızı kart sonrası verilen cezalara ilişkin kuralların değiştirilmesini öngören teklifi perşembe günü reddetti. FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, bunu BBC'ye açıkladı.

Geçen yaz Dünya Kupası'nda işler ters gitti. Folarin Balogun'un cezası şartlı cezaya dönüştürüldü ve böylece oyuncu bir sonraki maçta forma giyebildi. Bunun arkasında Başkan Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu telefonla araması yatmış olabilir.

FIFA, gelecekte benzer bir skandalın yaşanmasını önlemek için disiplin talimatını değiştirmek istiyordu. Teklif, otomatik olarak verilen bir maçlık cezaların artık kaldırılamamasını öngörüyordu.

Ancak teklif, perşembe günü Infantino ile toplantı yapmak üzere Zürih'te bir araya gelen FIFA Konseyi'nden geçmedi. Toplantının gündeminde yalnızca olası kural değişikliği yoktu. Konsey, son dönemdeki bazı tartışmalı gelişmeler hakkında Infantino'ya zorlu sorular da yöneltmek istiyordu.

Bu gelişmelerin başında, Dünya Kupası hisselerinin satılmasına yönelik çok konuşulan plan geliyordu. Plan nedeniyle yoğun eleştiri alan Infantino, sonunda plandan vazgeçti. Perşembe günü Zürih'te bunun için özür diledi ancak özrünün "tatmin edici" olmadığı belirtildi.

Hewitt, "Hayal kırıklığı yaratan noktalardan biri, FIFA Forward Enterprise'a (Dünya Kupası hisselerinin satışını yürütecek şirket, ed. notu) ilişkin belgeleri inceleme talebimiz gibi bazı somut taleplerimize yanıt alamamamızdı" dedi. "Nedenini sordum ve bu soruları yazılı olarak iletmemiz istendi."

"Infantino soruları yanıtlamak zorunda. Bunu şimdi yapmıyorsa FIFA başkanlığına uygun değil. Toplantıda da bu söylendi. Aslında özür dilediği şey, konuyu FIFA Konseyi'ne sunmamış olmasıydı. Bu kadar pişmansan bunu bizimle paylaş."