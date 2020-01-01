FIFA, kiralık transferlere sınır getirdi

FIFA, yaptığı toplantının ardından 2020-21 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek kiralık transferlerle ilgili düzenlemeyi açıkladı.

FIFA, Zürih'te gerçekleşen toplantının ardından kulüplerin yaptığı kiralık oyuncu transferlerine düzenleme getirdi.

Yapılan açıklamada düzenlemenin 2020 yılının Temmuz ayında yürürlüğe gireceği ve 2020-21 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Bu düzenlemeyle birlikte kulüpler 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında en fazla 8, 2022-23 sezonundan itibaren ise en fazla 6 oyuncuyu kiralayabilecek.

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Aynı zamanda iki kulüp arasında en fazla 3'er oyuncu kiralık olarak transfer olabilecek.