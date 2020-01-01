FIFA, kiralık transferlere sınır getirdi
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FIFA, Zürih'te gerçekleşen toplantının ardından kulüplerin yaptığı kiralık oyuncu transferlerine düzenleme getirdi.
Yapılan açıklamada düzenlemenin 2020 yılının Temmuz ayında yürürlüğe gireceği ve 2020-21 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Bu düzenlemeyle birlikte kulüpler 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında en fazla 8, 2022-23 sezonundan itibaren ise en fazla 6 oyuncuyu kiralayabilecek.
Aynı zamanda iki kulüp arasında en fazla 3'er oyuncu kiralık olarak transfer olabilecek.