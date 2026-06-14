FIFA itiraf etti: İsviçre'nin Katar'a karşı oynadığı penaltı sırasında teknik bir arıza yaşandı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dün Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda İsviçre'nin Katar'a karşı attığı ilk golün kaynağı olan penaltı kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, FIFA, İsviçre'nin Katar'a karşı kazandığı penaltı atışında yaşananları açıklayan bir bildiri yayınladı. Penaltı atışından önce muhtemel bir ofsayt vardı ancak bu ofsayt sayılmadı ve ofsayt çizgileri ekranda gösterilmedi.

FIFA'nın ofsayt çizgilerinin ekranda gösterilmemesi nedeniyle çok sayıda eleştiri aldığı belirtildi.

FIFA, "San Francisco Körfezi'nde oynanan Katar-İsviçre maçı sırasında, 14. dakikada İsviçre'ye verilen penaltı öncesinde kısa süreli bir teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgileri gösterilemedi" dedi.

"Sorun hızla çözüldü. Video teknolojisinin çalışması bu arızadan etkilenmedi ve sahada alınan kararın doğrulanması için normal prosedür izlendi" diye ekledi.

Açıklama şöyle sona erdi: "VAR'ın ilgili oyuncuların pozisyonunu doğrulamak için kullandığı çizgiler, penaltı kararından hemen önceki iki durumda da forvet oyuncusunun ofsayt pozisyonunda olmadığını gösterdi."

Emekli İngiliz yıldız Gary Neville, video teknolojisinin İsviçre'ye verilen penaltıyı ofsayt gerekçesiyle iptal edememesi üzerine Uluslararası Futbol Federasyonu'nu (FIFA) eleştirerek şunları söyledi: "FIFA, halihazırda kendisine karşı büyük bir güvensizlik yaşandığı bir dönemde neden bize bu bilgileri sunmuyor? Bu bir diktatörlük: Bu verileri kurum içinde saklayıp taraftarlara sunmamaları fikri tamamen saçma."