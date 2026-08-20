Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan olayların ardından Mısır Millî Takımı'nın bazı unsurları hakkında disiplin işlemleri başlattı.

Mısır Millî Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselerek tarihî bir başarıya imza attı; hatta Arjantin'in geri dönüşü olmasaydı Arap ekibi çeyrek finale yükselmenin eşiğine gelmişti.

Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenen finaller turuna, daha sonra final maçına yükselen Arjantin'e karşı zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup olarak veda etti.

Mısır Millî Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, kardeşi ve takımın menajeri İbrahim ile takımın yıldızı Mustafa Ziko, elenmenin ardından hakem kararlarına öfkeli açıklamalarda bulunmuştu.

Hüsam Hasan o dönemde şöyle demişti: "Bugün Arjantin karşısında daha iyiydik, ancak futbol adil değil ve yaşananlar adaletsizdi; FIFA'nın 'fair play' sloganını taşımasına rağmen."

Ve ekledi: "Pazarlamayla ilgili konular bunun nedeni olabilir; (Lionel) Messi'nin elenmesini istemiyorlar, dünya şampiyonunun Dünya Kupası'nda devam etmesini istiyorlar."

İbrahim Hasan ise "On Sport" kanalına şunları söyledi: "Arjantin karşısında iki farklı öne geçmiştik ve herkesin gördüğü, dünyanın önünde gerçeği ortaya çıkaran o vahim hakem hataları olmasaydı yolumuza devam edebilirdik; bir failin eliyle elendik."

Ziko ise o maçın ardından ünlü açıklamasını yaptı: "Dünya Kupası için Arjantin'i tebrik ederiz. Turnuva yönlendirilmiş, hakem haksızdı, maçın başından beri bize karşıydı ve koca bir milletin emeklerini boşa çıkardı. Arjantin'i 2-0 yenmemize izin verirler miydi? Turnuva yönlendirilmiş ve Arjantin'i Dünya Kupası için tebrik ederiz."

Mısır Federasyonu yanıtını hazırlıyor

Mısır Futbol Federasyonu, bugün yaptığı resmî açıklamada, uluslararası muhatabının ikiz kardeşler ve Ziko hakkında disiplin işlemleri başlattığını duyururken, yanıtını hazırladığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mısır Federasyonu, Millî Takım Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Millî Takım Menajeri İbrahim Hasan ve oyuncu Mustafa Ziko hakkında, 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır - Arjantin maçının ardından yaptıkları açıklamalar sebebiyle Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başlattığı disiplin işlemlerini takip etmektedir."

Ve ekledi: "Federasyon, FIFA'nın yönetmeliklerine ve işlemlerine saygı duyduğunu teyit etmekte olup, gerekli yanıtlar ve hukuki mütalaalar belirlenen süreler içinde sunulacaktır. Ayrıca işlemlerle ilgili kişilere destek verileceği ve Mısır futbolunun haklarının resmî kanallar aracılığıyla savunulacağı vurgulanmaktadır."

Devamında: "Federasyon, fair play ilkelerine ve düzenleyici kurumlara saygı duyduğunu da vurgulamakta, aynı zamanda teknik ekibin ve oyuncuların çıkarlarını FIFA'nın ilgili mercileri önünde savunma konusunda tüm hakkını saklı tutmaktadır."

Hatırlatmak gerekirse FIFA, Millî Takım kaleci antrenörü Safan es-Sağir'e, saha içinde Arjantin maçı hakeminin kararlarına itiraz etmesi nedeniyle para cezası vermişti.

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