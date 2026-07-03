FIFA, Hırvatistan’ın Portekiz karşısında attığı galibiyet golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hırvatistan milli takımının Portekiz karşısında son dakikalarda beraberliği sağlayacak olan geç golünü iptal etme kararını gerekçelendirdi.

Portekiz milli takımı, heyecan ve çekişmenin hakim olduğu, son saniyelere kadar birçok hücum hamlesinin yaşandığı maçta Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 16'lı tur biletini almayı başardı.

Hırvatistan oyuncuları, Toronto Stadyumu’nda uzatma süresinin 13. dakikasında savunma oyuncusu Josko Gvardiol’un topu ağlara göndermesiyle, maçı berabereye getiren golü attıklarını sandılar.

Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR), turnuvanın resmi topunun içine yerleştirilmiş çipten elde edilen verilerin, hücumun oluşumu sırasında topun Hırvat forvet Igor Matanović'e hafifçe dokunduğunu ortaya çıkarması üzerine devreye girerek golü iptal etti. o sırada takım arkadaşı Mario Pašalić ofsayt pozisyonundaydı. Bunun üzerine faul kararı verildi ve gol iptal edildi; maç Portekiz'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın resmi topu olan Adidas’ın ‘Trionda’ topunun içine yerleştirilmiş bağlantılı top teknolojisi tarafından sağlanan verilere göre, topun Hırvatistan’ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanović'e dokunduğu tespit edildi. Bu durum, hakem ekibinin ofsayt durumunu doğru bir şekilde belirlemesini ve golü iptal etme konusunda doğru kararı vermesini sağladı."

Suudi Arabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesi tarafından aktarılan açıklamada şunlar da eklendi: “‘Trionda’ topu, çıplak gözle görülemeyebilecek en ince dokunuşları ve temasları bile algılayabilen IMU tipi sensörler içeriyor. Bu veriler, televizyon yayını aracılığıyla izleyicilere dalga grafiği şeklinde sunulur; bu da hakemlere, hızlı ve doğru kararlar almalarına yardımcı olacak benzeri görülmemiş düzeyde hassas bilgiler sağlar.”