Mevcut FIFA Başkanı Gianni Infantino etrafındaki tartışmalara rağmen görev için yeniden adaylığını koyuyor. 56 yaşındaki yönetici, Dünya Kupası'nın hisselerini özel yatırımcılara satma planları nedeniyle turnuvanın ardından ciddi şekilde eleştirilerin hedefi oldu.

Infantino, geçen hafta Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda konuktu. Burada kendisine görevini nasıl yürüttüğü ve kişisel gelecek planları hakkında birçok kez soru yöneltildi.

Bunun üzerine FIFA pazar günü bir açıklama yayımladı. "FIFA Başkanı, nisan ayında 2027'de yeniden aday olacağını duyurdu. Elbette hiçbir şey değişmedi. Bay Infantino yeniden aday olacak."

Ağustos ayının sonunda UEFA'nın, Dünya Kupası da dahil olmak üzere ticari çıkarları özel yatırımcılara satmaya yönelik başarısız planı nedeniyle Infantino hakkında İsviçre'de cezai bir süreç hazırladığı ortaya çıktı.

Bu arada İsviçreli isim, tartışmalı planın üzerini çizdi. Bu durum, dünya futbol federasyonunun açıklamasında ortaya çıktı. "Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmek oldu. Bu nedenle bu teklif hayata geçmeyecek", ifadeleri ağustos ayının başında paylaşıldı.

UEFA, AFC ve CONCACAF, başkana olan güvenini geri çekti. KNVB'nin de aralarında bulunduğu bağlı federasyonlar da aynı adımı attı. Üç futbol konfederasyonunun, Infantino'ya karşı bir güvensizlik önergesi sunmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

Ancak Infantino'nun olası bir ayrılığı öyle kolay gerçekleşecek gibi görünmüyor. Bunun için FIFA Kongresi'nin olağanüstü bir oturumu toplanmalı ve 211 bağlı federasyondan 43'ünün desteği gerekiyor.

Şimdilik herhangi bir rakip aday da ortaya çıkmış değil. Adayların, Mart 2027'de Rabat'ta yapılacak başkanlık seçimi için adaylıklarını açıklamaları adına 18 Kasım'a kadar süreleri var.