FIFA gelenekleri bozuyor: Dünya Kupası şampiyonlarını ilk kez tarihi bir sürpriz bekliyor

Futbol Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana eşi benzeri görülmemiş tarihi bir adım olarak, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 turnuvasının şampiyonlarına verilecek özel hatıra yüzüklerinin tasarlanacağını duyurdu. Bu yüzükler, bu köklü turnuvanın uzun yıllara dayanan tarihinde şampiyon takımların geleneksel olarak aldığı altın kupa ve madalyalara eklenecek.

Bu yeni girişim, Amerika Birleşik Devletleri’nde köklü bir spor geleneğinden doğrudan ilham almaktadır. Orada, çeşitli spor dallarında büyük turnuvaları kazanan takımlara, başarılarını ölümsüzleştiren ve elde ettikleri zafer anlarının canlı bir kanıtı olarak kalacak lüks hatıra yüzükleri verilmesi gelenekseldir. FIFA, bu geleneği ilk kez dünya futboluna taşımaya karar verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu, bu özel yüzüklerin her birinin “sadece 2026 adetlik, tek tek ve sıralı olarak numaralandırılmış, son derece sınırlı ve nadir bir serinin parçası” olacağını açıkladı. Bu, turnuvanın düzenlendiği yıla sembolik bir gönderme niteliğinde olup, her yüzüğü tekrarlanamaz, eşsiz bir sanat eseri ve olağanüstü tarihi değere sahip bir parça haline getiriyor.

FIFA, bu nadir yüzüklerin dağıtım mekanizmasını da açıkladı ve final maçında şampiyonluğu kazanan milli takımın, oyuncuları ve teknik kadrosu için ayrılmış 30 yüzük alacağını, geri kalan 1996 yüzüğün ise dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere satışa sunulacağını belirtti. Bu adım, coşkulu taraftarlara “köklü Dünya Kupası tarihinden eşsiz ve özel bir parçaya sahip olma” ve onu kalıcı bir hatıra olarak saklama fırsatı sunuyor.

Yüzüğün sanatsal tasarımı, bir yüzünde ünlü Dünya Kupası tasarımının hassas bir gravürünü barındırırken, diğer yüzü ise şampiyon olan milli takımın simgeleri ve kendine özgü renkleri aracılığıyla ulusal kimliğini öne çıkarmak için ayrılmıştır. FIFA ayrıca şunları da vurguladı: "Her yüzük ayrı ayrı ve benzersiz bir şekilde numaralandırılacak, sahibinin parmak ölçüsüne göre son derece hassas bir şekilde tasarlanacak ve sahipliğini kanıtlayan ve tarihsel değerini belgeleyen özel bir orijinallik sertifikası ile birlikte sunulacaktır."