FIFA, Fransa ile Paraguay arasındaki maçla ilgili şok edici bir karar almaya hazırlanıyor!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Cumartesi akşamı Philadelphia'da oynanması planlanan Fransa-Paraguay 16'lı tur maçının, beklenen gök gürültülü fırtına ve şiddetli sıcak dalgası nedeniyle ertelenmesine yol açabilecek endişe verici bir senaryoyla karşı karşıya.

"France Info" radyosunun haberine göre, FIFA durumu yakından takip ediyor ve kötü hava koşulları nedeniyle maçın ertelenme riskinin yüksek olduğu düşünülüyor; rekor düzeyde sıcaklıkların eşlik ettiği şiddetli gök gürültülü yağmurlar bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, maçın başlangıcında sıcaklık 37 santigrat dereceye ulaşacak ve hissedilen sıcaklık 42 dereceye çıkacak; bu zorlu hava koşulları oyuncuların güvenliğini tehdit edebilir.

Fransız milli takımının grup aşamasında da benzer bir durumla karşılaştığı hatırlanıyor; Irak ile oynadıkları maç, kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık iki saat süreyle durdurulmuştu. Bu da mevcut endişeleri daha da somut hale getiriyor.

Uluslararası yönetim organının aynı senaryonun tekrarlanması riskini göze almak istemediği açık ve önümüzdeki saatlerdeki hava koşullarındaki gelişmeler beklenirken, erteleme seçeneği ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.