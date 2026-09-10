Sert ve kesin bir yanıtla Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması konusunda Fas'a herhangi bir anlaşma ya da söz verildiğini kesin bir dille yalanladı. Böylece Fevzi Lakcaa'nın alevlendirdiği tartışmaya son verirken, Dünya Kupası dosyasının FIFA içindeki güç mücadelesinde bir koz olarak kullanılmasına dair kuşkuları da artırdı.

Resmi yalanlama, üst düzey bir Faslı futbol yetkilisinin dört yıl sonra düzenlenecek turnuvanın en önemli maçının, halen inşa halinde bulunan Kazablanka'daki Büyük II. Hasan Stadı'nın zemininde oynanacağını ileri sürdüğü çarpıcı açıklamalarının ardından geldi.

FIFA'yı şaşkına çeviren seçim açıklaması

İspanyol "Marca" gazetesinin FIFA resmi sözcüsüne dayanarak aktardıklarına göre, yanıt kısa ve kesin oldu: "5 Ağustos 2026'da duyurulduğu üzere, FIFA kararını uygun zamanda verecektir."

Açıklamaların sahibi, Fas futbolunun en önde gelen isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Maliye Bakan Yardımcılığı görevini de yürüten Fevzi Lakcaa'ydı. Lakcaa bu açıklamayı, bugün seçim kampanyasını sürdüren liberal Otantiklik ve Modernlik Partisi'nin (PAM) bir seçim mitingi sırasında yaptı.

Lakcaa'nın açıklaması türünün ilki değildi. Tam bir ay önce, 5 Ağustos'ta, İngiliz "Times" gazetesi çarpıcı bir haber yayımlamış ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kendisine verilen destek karşılığında Fas'a finale ev sahipliği yapmayı önerdiğini öne sürmüştü. Bu durum FIFA'yı o dönemde aynı cümleyle yanıt vermeye itmişti: "FIFA Başkanı'nın 2030 Dünya Kupası finalinin oynanacağı yer konusunda herhangi bir söz verdiğini iddia etmek doğru değildir ve yanıltıcıdır."

Bugün ise, yalnızca bir ay sonra, FIFA kendisini aynı kişiye aynı yanıtı kelimesi kelimesine tekrarlamak zorunda buluyor.

Nüfuz mücadelesi Dünya Kupası'nın önüne geçiyor

Bu bocalama, FIFA'yı sarsan iç krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Kriz, federasyonun gelecekteki Dünya Kupalarının gelirlerinden bir payı özel yatırımcılara satmayı öngören tartışmalı projesinden kaynaklanıyordu; bu proje sonunda Avrupa ve Asya federasyonlarının şiddetli muhalefeti karşısında rafa kaldırıldı.

"Times" gazetesi o dönemde FIFA'nın Fas'a yönelik yakınlaşma girişimlerini, iktidarda kalma savaşının ve Rabat'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde Afrika kıtasının oylarını kazanma çabasının bir parçası olarak yorumlamıştı.

Hatırlatmak gerekirse, 2030 Dünya Kupası tarihte ilk kez 6 ülkede düzenlenecek. Maçların büyük çoğunluğuna İspanya, Portekiz ve Fas ev sahipliği yapacak; Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise 1930'da Montevideo'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın yüzüncü yılı anısına üç açılış maçını ağırlayacak.

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Bu ana kadar FIFA, ana ev sahibi üç ülke arasında stadyumların nasıl dağıtılacağını resmen açıklamış değil. Dolayısıyla final maçının oynanacağı stadyumun kimliği hâlâ belirsizliğini koruyor ve söylenen her şey vaktinden önce dile getirilmiş birer seçim vaadinden ibaret.