FIFA eski başkanı Sepp Blatter kalp ağrısından şikayet etti, yolsuzluk duruşması ertelendi
FIFA ve UEFA'nın eski liderleri Sepp Blatter ve Michael Platini hakkında açılan yolsuzluk davasının ilk duruşması Çarşamba günü İsviçre'de görüldü.
86 yaşındaki Blatter kalp ağrılarını ve nefes darlığını gerekçe göstererek Bellinzona'daki Federal Mahkeme'ye çıkamayacağını belirtti.
Blatter'in isteğini uygun bulan yargıç İsviçreli futbol adamının ifadesini Perşembe gününe erteledi.
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Blatter ve Platini neden yargılanıyor?
İsviçreli savcılar, Blatter'in 2011'de Platini'ye yaptığı 2 milyon İsviçre frangı değerindeki ödemenin yasalara aykırı olduğunu öne sürüyor.
2015'te iddiaların ortaya çıkmasının ardından önce Blatter, ardından Platini görevlerinden istifa etmişti.
Bir dönem Avrupa ve dünya futboluna yön veren iki isim yolsuzluk suçlamalarını reddetti ve söz konusu ödemenin Platini'nin 1998-2002 yılları arasında FIFA'ya verdiği danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu söyledi.
Beş yıl hapis cezası gelebilir
Skandaldan kısa süre sonra futboldan men edilen ikili hakkındaki soruşturma altı yıl sürmüş, suçlamalar Kasım 2021'de yargıya taşınmıştı.
Blatter ve Platini hakkındaki yargılanmanın 22 Haziran'da sonuçlanması, kararın ise en geç 8 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
İkili suçlu bulunursa, beş yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bunun yanında yüklü bir para cezasının da çıkması olası.Daha fazla okuma