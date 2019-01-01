FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar açıklandı

FIFA, futbolda yılın en iyilerinin seçildiği törende dağıtacağı ödüller için adayları açıkladı.

2019 FIFA En İyiler (The Best) Ödülleri'ne layık görülen adaylar kamuoyu ile paylaşıldı. 23 Eylül 2019'da İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Opera Binası'nda düzenlenecek törende yılın en iyi performansını sergileyen futbolcular ve teknik direktörler ödüllerine kavuşacaklar.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Yılın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanan ilk savunma oyuncusu olan Hollandalı Virgil van Dijk, Erkeklerde Yılın En İyi Futbolcusu ödülüne de aday gösterildi. Bu ödül için diğer adaylar ise tahmin edildiği gibi 'den ve 'den oldu.

Kadınlarda en iyi futbolcu ödülünün adayları Olympique 'dan Lucy Bronze, Orlando Pride'dan Alex Morgan ve Reign'dan Megan Rapinoe olarak belirlendi.

Teknik direktörlerde Premier Lig damgası

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülünün finalistleri arasında 2018-19 sezonunda Premier Lig'i 98 puanla şampiyon tamamlayan 'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola yer aldı. Guardiola'nın yanı sıra geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu 'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp ve finalde onların rakibi olan 'ın Arjantinli çalıştırıcısı Mauricio Pochettino da aday olarak gösterildi.

Kadın futbolunda yılın en iyi teknik direktörü ödülünün sahibi de Milli Takımı teknik direktöri Jill Ellis, İngiltere Kadın Milli Takımı çalıştırıcısı Phil Neville ve Milli Takımı hocası Sarina Wiegman arasından seçilecek.

Finalist eldivenler

UEFA Yılın En İyi Kalecisi ödülünü alan Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, takım arkadaşı Van Dijk gibi FIFA'nın en iyileri için aday olarak gösterilenler arasında. Liverpool'un geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu kaptırdığı Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ve 'nın Alman eldiveni Marc-Andre ter Stegen, FIFA Yılın En İyi Kalecisi ödülü için finalist oldu.

Kadınlarda yılın en iyi kalecisi için finalistler şu şekilde belirlendi: PSG'nin Şilili kalecisi Christiane Endler, Wolsburg forması giyen İsveçli file bekçisi Hedvig Lindahl ve 'in Hollandalı kalecisi Sari van Veenendaal.

En iyi golde de Messi aday

Barcelonalı Messi'nin İspanya liginde 'e; River Plate'ten Juan Fernando Quintero'nun Arjantin liginde Racing Club'a ve Debrecen'den Daniel Zsori'nin Macaristan liginde Ferencvaros'a karşı attığı gol, FIFA Puskas Ödülü için mücadele edecek.

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Yılın 11'inin de seçileceği ödül töreninde FIFA Taraftar ve Fair Play Ödülleri sahiplerini bulacak.

FIFA Taraftar Ödülleri için adaylar:

Görme engelli oğluna Palmeiras maçını tarif eden Brezilyalı anne Silvia Grecco,

2019'da 'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkelerine verdiği destekle Hollanda taraftarları,

Vefat eden oğlunun anısına tuttuğu takımın ezeli rakibiin hiçbir maçını kaçırmayan Uruguaylı Justo Sanchez.

Oy verme işlemi 23 Eylül'e kadar devam edecek. Erkeklerde yılın en iyi 11'i için 55 kişilik aday listesi ise 5 Eylül'e açıklanacak. Kadınlarda yılın en iyi 11'i için adaylar da 4 Eylül'de paylaşılacak.