FIFA En İyiler Ödülleri: Adaylar kimler? Tören ne zaman, hangi kanalda?

Erkeklerde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk yılın en iyi futbolcusu olabilmek için yarışacaklar. Törene dair bilmeniz gerekenler...

FIFA tarafından düzenlenen En İyiler (The Best) ödül töreni 23 Eylül Pazartesi akşamı İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek.

Geçen sezon erkeklerde ödülü kazanan Luka Modric olmuş, Hırvat futbolcu Mohamed Salah ve 'yu geride bırakmıştı. Kadınlarda ise ipi Marta göğüslemişti. Erkeklerde en iyi teknik direktör ödülünü ise 'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps almıştı.

Bu yılki ödülde kimler aday? Ödül töreni 'deki TV'lerden gösterilecek mi? Tören saat kaçta başlayacak?

İşte 2018-19 sezonunun en iyilerini belirleyecek törene dair bilmeniz gerekenler...

FIFA En İyiler'de adaylar kim?

Erkeklerde sezonun futbolcusu adayları:

Oyuncu Takım Uyruk Virgil van Dijk Cristiano Ronaldo

Erkeklerde sezonun teknik direktörü adayları:

Teknik Direktör Takım Uyruk Pep Guardiola İspanya Jürgen Klopp Liverpool Mauricio Pochettino Arjantin

Kadınlarda sezonun futbolcusu adayları:

Oyuncu Takım Uyruk Megan Rapinoe Reign FC Alex Morgan Orlando Pride ABD Lucy Bronze İngiltere

Kadınlarda sezonun teknik direktörü adayları:

Teknik Direktör Takım Uyruk Jill Ellis ABD ABD Phil Neville İngiltere İngiltere Sarina Wiegman Hollanda Hollanda

Erkeklerde sezonun kalecisi adayları:

Oyuncu Takım Uyruk Alisson Liverpool Ederson Manchester City Brezilya Marc-Andre ter Stegen Barcelona Almanya

Kadınlarda sezonun kalecisi adayları:

Teknik Direktör Takım Uyruk Christiane Endler Şili Hedvig Lindahl , İsveç Sari van Veenendaal , Hollanda

FIFA Puskas ödülü adayları:

Oyuncu Maç Turnuva Lionel Messi - Barcelona Juan Fernando Quintero River Plate - Racing Arjantin Primera Daniel Zsori Debrecen - Ferencvaros Nemzeti Bajnoksag I

Oylama nasıl yapılıyor?

Ödüllerin sahibini bulabilmek için taraftar oylarına başvuruluyor fakat taraftarların verdiği oylar yüzde 25'lik bir katkıya sahip.

Kalan yüzde 75 ise FIFA'ya bağlı ülkelerin A milli takımlarında görev alan teknik direktörler, bu takımların kaptanları ve bazı gazetecilerin verdiği oylar oluşturuyor.

FIFA The Best ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA tarafından dağıtılan ödüller 23 Eylül Pazartesi akşamı Milano'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

Ödül töreni TSİ 21:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Töreni internette FIFA'nın resmi sitesi aracılığıyla da izlenebilecek.

FIFA The Best ile Ballon d'Or arasındaki farklar neler?

Ballon d'Or, France Football tarafından dağıtılıyor. The Best ise FIFA tarafından organize edilen bir ödül töreni.

Ballon d'Or'da oyuncuların bir takvim yılı içerisindeki performansları kriter olarak alınıyor, The Best'te ise bir futbol sezonu içerisinde yaptıklarıyla değerlendiriliyorlar.

France Football'un Ballon d'Or ödül töreni Aralık ayında gerçekleştiriliyor, FIFA'nın The Best ödül töreni ise Eylül'de.

Oylama yöntemleri arasında da farklar var.

Ballon d'Or'un kazananı sadece gazeteciler tarafından belirleniyor. The Best'in kazananlarını belirlemede ise taraftarlar, gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları söz sahibi.

Ballon d'Or 1956 yılından bu yana veriliyor, FIFA'nın The Best ödülleri ise ilk kez 2017'de dağıtıldı.

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FIFA The Best ile Ballon d'Or bir dönem aynı şey miydi?

Evet, aynı şeydi.

2010 ve 2015 yılları arasında France Football ile FIFA arasında yapılan anlaşmayla birlikte Ballon d'Or ödülü ortak bir girişimle dağıtıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle birlikte FIFA kendi ödüllerini dağıtmaya başladı.