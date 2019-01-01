FIFA En İyiler Ödülleri: Adaylar kimler? Tören ne zaman, hangi kanalda?
FIFA tarafından düzenlenen En İyiler (The Best) ödül töreni 23 Eylül Pazartesi akşamı İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek.
Geçen sezon erkeklerde ödülü kazanan Luka Modric olmuş, Hırvat futbolcu Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Kadınlarda ise ipi Marta göğüslemişti. Erkeklerde en iyi teknik direktör ödülünü ise Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps almıştı.
Bu yılki ödülde kimler aday? Ödül töreni Türkiye'deki TV'lerden gösterilecek mi? Tören saat kaçta başlayacak?
İşte 2018-19 sezonunun en iyilerini belirleyecek törene dair bilmeniz gerekenler...
FIFA En İyiler'de adaylar kim?
Erkeklerde sezonun futbolcusu adayları:
|Oyuncu
|Takım
|Uyruk
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|Hollanda
|Cristiano Ronaldo
|Juventus
|Portekiz
|Lionel Messi
|Barcelona
|Arjantin
Erkeklerde sezonun teknik direktörü adayları:
|Teknik Direktör
|Takım
|Uyruk
|Pep Guardiola
|Manchester City
|İspanya
|Jürgen Klopp
|Liverpool
|Almanya
|Mauricio Pochettino
|Tottenham
|Arjantin
Kadınlarda sezonun futbolcusu adayları:
|Oyuncu
|Takım
|Uyruk
|Megan Rapinoe
|Reign FC
|ABD
|Alex Morgan
|Orlando Pride
|ABD
|Lucy Bronze
|Lyon
|İngiltere
Kadınlarda sezonun teknik direktörü adayları:
|Teknik Direktör
|Takım
|Uyruk
|Jill Ellis
|ABD
|ABD
|Phil Neville
|İngiltere
|İngiltere
|Sarina Wiegman
|Hollanda
|Hollanda
Erkeklerde sezonun kalecisi adayları:
|Oyuncu
|Takım
|Uyruk
|Alisson
|Liverpool
|Brezilya
|Ederson
|Manchester City
|Brezilya
|Marc-Andre ter Stegen
|Barcelona
|Almanya
Kadınlarda sezonun kalecisi adayları:
|Teknik Direktör
|Takım
|Uyruk
|Christiane Endler
|Paris Saint-Germain
|Şili
|Hedvig Lindahl
|Chelsea, Wolfsburg
|İsveç
|Sari van Veenendaal
|Arsenal, Atletico Madrid
|Hollanda
FIFA Puskas ödülü adayları:
|Oyuncu
|Maç
|Turnuva
|Lionel Messi
|Real Betis - Barcelona
|La Liga
|Juan Fernando Quintero
|River Plate - Racing
|Arjantin Primera
|Daniel Zsori
|Debrecen - Ferencvaros
|Nemzeti Bajnoksag I
Oylama nasıl yapılıyor?
Ödüllerin sahibini bulabilmek için taraftar oylarına başvuruluyor fakat taraftarların verdiği oylar yüzde 25'lik bir katkıya sahip.
Kalan yüzde 75 ise FIFA'ya bağlı ülkelerin A milli takımlarında görev alan teknik direktörler, bu takımların kaptanları ve bazı gazetecilerin verdiği oylar oluşturuyor.
FIFA The Best ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIFA tarafından dağıtılan ödüller 23 Eylül Pazartesi akşamı Milano'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak.
Ödül töreni TSİ 21:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Töreni internette FIFA'nın resmi sitesi aracılığıyla da izlenebilecek.
FIFA The Best ile Ballon d'Or arasındaki farklar neler?
Ballon d'Or, France Football tarafından dağıtılıyor. The Best ise FIFA tarafından organize edilen bir ödül töreni.
Ballon d'Or'da oyuncuların bir takvim yılı içerisindeki performansları kriter olarak alınıyor, The Best'te ise bir futbol sezonu içerisinde yaptıklarıyla değerlendiriliyorlar.
France Football'un Ballon d'Or ödül töreni Aralık ayında gerçekleştiriliyor, FIFA'nın The Best ödül töreni ise Eylül'de.
Oylama yöntemleri arasında da farklar var.
Ballon d'Or'un kazananı sadece gazeteciler tarafından belirleniyor. The Best'in kazananlarını belirlemede ise taraftarlar, gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları söz sahibi.
Ballon d'Or 1956 yılından bu yana veriliyor, FIFA'nın The Best ödülleri ise ilk kez 2017'de dağıtıldı.
FIFA The Best ile Ballon d'Or bir dönem aynı şey miydi?
Evet, aynı şeydi.
2010 ve 2015 yılları arasında France Football ile FIFA arasında yapılan anlaşmayla birlikte Ballon d'Or ödülü ortak bir girişimle dağıtıldı.
Taraflar arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle birlikte FIFA kendi ödüllerini dağıtmaya başladı.