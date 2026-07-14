FIFA, eleştirenleri hesap sormaya kararlı... Hossam Hassan ve Tuchil, ateşli açıklamalarının bedelini ödeyecek mi?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası maçları sırasında hakemlere sert eleştiriler yönelten bir dizi oyuncu ve teknik direktör hakkında disiplin dosyaları açmayı planlıyor; bu dosyalara ilişkin kararlar ise turnuva sona erdikten sonra verilecek.

“The Athletic” gazetesinin bilgili kaynaklarına göre, eleme turlarında oynanan bazı maçlarda hakemlikle ilgili tartışmaların tırmanmasına rağmen, FIFA herhangi bir disiplin işlemini Dünya Kupası’nın sona ermesinden sonraya ertelemeyi tercih etti.

Dünya Kupası'nın bitiminden sonra alınacak kararlar

Uluslararası Futbol Federasyonu, devam eden soruşturmalar veya disiplin işlemleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı; ancak gazetenin kaynakları, olası cezaların Dünya Kupası'nın bitiminden sonra karara bağlanacağını doğruladı.

Kaynaklar, daha sonra alınacak herhangi bir kararın, hakem ve gözlemcilerin raporlarının yanı sıra her bir olayla ilgili diğer kanıt ve koşullara dayandırılacağını da ekledi.

Bu yaklaşım FIFA için yeni değil; zira daha önce de bir dizi ulusal federasyona yönelik disiplin işlemlerinin uygulanması, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın sona ermesine kadar ertelenmişti.

Tuchel, İngiltere-Meksika maçındaki hakem kararını eleştirdi

Hakemlik performansını en sert şekilde eleştiren isimlerden biri de İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Alman Thomas Tuchel oldu. Tuchel, savunma oyuncusu Jarell Quansah’ın kırmızı kart gördüğü Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından Avustralyalı hakem Ali Rıza Faghani’nin performansını eleştirdi.

Tuchel, hakemin performansının “yeterince iyi olmadığını” belirterek, kararlarının tutarsız ve güvenilmez olduğunu ifade etti. Ayrıca, dördüncü hakemlerin teknik alanın dışındaki teknik ekiplerle olan ilişkilerini de eleştirdi.

Hüseyin Hasan, baskının hakem üzerindeki etkisini sorguladı

En tartışmalı açıklamalar ise Mısır milli takımının 16'lı turda Arjantin'e yenilmesinin ardından geldi; Firavunlar'ın teknik direktörü Hossam Hassan, Fransız hakem François Litxer'e doğrudan eleştiriler yöneltti.

Mısır teknik direktörü, takımının maçın her yönüyle daha iyi olduğunu ancak sonucun üzerinde etkili olan faktörler olduğunu belirtti ve Arjantin tarafının maç öncesinde hakem üzerinde uyguladığı baskının, maç sırasındaki kararlarında rol oynadığını öne sürdü.

Mısır Milli Takımı'nın forveti Mustafa "Zico" da eleştirilerin şiddetini artırdı ve hakemin kararlarının Mısırlı oyuncuların çabalarını boşa çıkardığını vurguladı; ayrıca turnuvanın "Arjantin'e doğru gittiğini" ifade etti.

Akangji de eleştirenler arasına katıldı

Eleştiriler Mısır milli takımıyla sınırlı kalmadı; İsviçreli Manuel Akanji de çeyrek finalde ülkesinin Arjantin’e yenilmesinin ardından hakemlikten duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

İsviçreli savunma oyuncusu, takımının Portekizli hakem João Penheiro’nun kararlarının çoğunu Arjantin milli takımının lehine verdiğini hissettiğini söyledi ve kendi ifadesiyle, daha önce bu kadar taraflı bir maç yaşamadığını vurguladı.

Colina, turnuvanın hakemlerini savundu

Buna karşılık, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, hakem ekiplerini savundu ve hakemlerin etkilenebileceği ya da herhangi bir takıma taraf olabileceği yönündeki suçlamaları reddetti.

Colina, Dünya Kupası hakemlerinin tarafsızlığının “şüpheye yer bırakmayacağını” vurguladı ve bu tür suçlamaların hakemlerin ve ailelerinin tehditlere maruz kalmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bunu kabul edilemez bir durum olarak nitelendirdi.