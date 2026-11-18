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Almanya Millî Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında yeniden ilk 10'un kapısını çalıyor.

Uluslar Ligi'nde Sırbistan'da (3:1 ) ve Hollanda karşısında (5:0) aldığı galibiyetler sayesinde teknik direktör Jürgen Klopp'un ekibi, güncel sıralamada 13. sıradan 11. sıraya yükseldi.

Klopp'un takımı İsviçre ve Meksika'yı geride bıraktı; şimdi Kolombiya'nın hemen arkasında yer alıyor. Dokuzuncu sıradaki Hollanda da ulaşılabilir mesafede. Zirvede ise İspanya yerini koruyor. Ancak dünya şampiyonu, Thomas Tuchel'in İngiltere'sine karşı 43 maç sonra aldığı ilk yenilginin ardından puan farkının bir kısmını kaybetti. Arjantin, Fransa ve İngiltere hemen arkasında fırsat kolluyor.

Sıralamanın büyük kazananlarından biri Fas oldu. Kuzey Afrika temsilcisi iki basamak yükselerek tarihî bir başarıyla beşinci sıraya çıktı. Fas, FIFA dünya sıralamasının oluşturulduğu 1993 yılından bu yana hiç bu kadar üst sırada yer almamıştı.

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Almanya, Temmuz 2018'den (o dönemde dünya sıralamasında birinciydi) bu yana dokuzunculuktan daha iyi bir sırada yer alamadı. ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası finalleri öncesinde ise takım onuncu sıradaydı.

FIFA dünya sıralamasında ilk 20 (Kasım 2026)