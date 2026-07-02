FIFA, Dünya Kupası tarihini değiştirmeyi değerlendiriyor… Fas’taki sıcaklıklarla ilgili sorular gündemde

2022 yılında, Katar’daki aşırı sıcaklıklar nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası’nı yerel sezonun ortasında, kışın tam ortasına kaydırma kararı aldı.

Saha içinde, milli takımların sergilediği performans gözlemcilerin beğenisini topladı; ayrıca birçok oyuncu ve teknik direktör, Dünya Kupası’nın Avrupa sezonunun ortasında düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fransız “Radio Monte Carlo” kanalına göre, küresel ısınma ve Haziran ile Temmuz aylarında dünyanın çeşitli bölgelerinde kaydedilen sıcaklıklardaki büyük artış nedeniyle FIFA, şu anda takvimini tamamen gözden geçirmeyi değerlendiriyor.

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Birkaç gündür bazı antrenmanlar da son derece zorlu iklim koşullarında gerçekleştiriliyor; bu durum, turnuvanın başlamasından bu yana birçok şehirde tekrarlanıyor ve şehir ile stadyuma göre hava koşullarında büyük farklılıklar görülüyor.

Genel olarak, bu koşullar FIFA koridorlarında giderek daha fazla gündeme gelen bir soruyu ortaya koyuyor: Dünya Kupası yaz aylarında düzenlenmeye devam etmeli mi? Eğer öyleyse, hangi koşullarda?

Son bilgilere göre, FIFA şu anda 2030 Dünya Kupası’nı takip eden yıllarda uluslararası takvimin daha kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını değerlendiriyor.

FIFA takvimi 2030 yılına kadar sabit kalacak; bir sonraki Dünya Kupası yaz aylarında düzenlenecek ve 3 kıtaya yayılacak; maçların çoğu ise Portekiz, İspanya ve Fas’ta oynanacak.

Fas’taki sıcaklık

Bu konuyla ilgilenen üst düzey bir FIFA yetkilisi, “Bu konuda giderek artan bir farkındalık olduğunu düşünüyorum” dedi ve ardından bir sonraki Dünya Kupası ile ilgili şu soruyu sordu: “Şu anda Marakeş’te maç oynamayı hayal edebiliyor musunuz?”

2 Temmuz tarihli Fransız meteoroloji verilerine göre, Rabat’ta sıcaklık 35 dereceyi, Marakeş’te ise 43 dereceyi buldu.

FIFA, 2030 Dünya Kupası’nın tarihini değiştirmeyi planlamasa da, yetkili, sonraki turnuvalar için “bu konunun ciddiyetle düşünülmesi gerektiğini” vurguladı ve Infantino’nun “bu fikre kesinlikle kapalı olmadığını” belirtti.

Yetkili sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman şöyle denir: Evet, ama stadyum klimalı olacak. Ancak sadece saha zemini değil, tüm durum göz önünde bulundurulmalıdır. Antrenman sahaları aşırı sıcağa uygun mu? FIFA’nın ağırlama mekanları seyirciler ve orada çalışanlar için uygun mu? Maç saatleri değiştirilmeli mi?”

Şöyle devam etti: “Önemli olan sadece stadyum değil. 43 derecelik sıcaklıkta taraftar tribününde olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Orada 3 dakika bile duramazsınız.”

Miladi takvime göre belirlenecek bir Avrupa takvimi mi?

Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı 2034 Dünya Kupası’nın kış aylarında düzenlenmesi bekleniyor, ancak nihai tarih FIFA yetkilileri tarafından henüz onaylanmadı.

2038 turnuvası ise, FIFA’nın düzenlediği çeşitli yaş kategorisi turnuvalarıyla birlikte özel bir ilgi konusu olacak.

"Radio Monte Carlo"ya göre, küresel ısınma FIFA’yı takvimini tamamen gözden geçirmeye itebilir ve hatta bazı federasyonları, özellikle de Avrupa’dakileri, birçok turnuvada halihazırda olduğu gibi takvimi Miladi yıla göre düzenlemeye teşvik edebilir.

Yaz aylarında futbol oynamaya devam edilebilir mi?

Görüşleri alınan bazı yayıncı kuruluşlar için, Dünya Kupası’nın kışın düzenlenmesi fikri reddedilmez bir seçenek.

Bir yetkili, “2022 Dünya Kupası bize mükemmel izlenme oranları elde edilebileceğini gösterdi” dedi ve ekledi: “Ancak sıcaklık nedeniyle Dünya Kupası’nı yaz aylarından çıkarırsak, Fransız liginin bu turnuvanın yerini alabileceğini sanmıyorum; çünkü Temmuz ayında Fransa’da bile sıcaklık çok aşırı hale geliyor.”

Bazı konuşmacılar, Dünya Kupası’nın başlangıç tarihini “iki hafta” öne alma fikrini gündeme getiriyor. Şu ana kadar kesin bir karar alınmadı, ancak FIFA içinde tartışmalar devam ediyor.

Gianni Infantino, Ekim 2025’te düzenlenen EFC konferansındaki konuşmasında şunları söyledi: “Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir düşünce. Bazı Avrupa ülkelerinde bile Temmuz ayında oynanırken sıcaklık aşırı derecede artıyor.”

Ve şöyle ekledi: “Futbol oynamak için en uygun ay olan Haziran, Avrupa’da pek değerlendirilmiyor. Ne yapmak istediğimiz konusunda daha kapsamlı bir düşünce sürecine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”