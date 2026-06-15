FIFA, Dünya Kupası'ndaki tartışmalı video hakem kararının ardından resmi bir adım attı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dün Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Almanya'nın Curacao'yu 7-1 mağlup etmesinden önce, video yardımcı hakemi Sean Evans'ın yaptığı el hareketiyle ilgili bir açıklama talep etti.

FIFA, Dünya Kupası sırasında maçların başlamasından önce canlı yayınların küresel kapsamının bir parçası olarak hakem ekibinin kısa bir süreliğine ekrana çıkmasına odaklanıyor.

Yayın, saha hakemi ve yardımcı hakemlerin saha kenarına doğru yürürken gösterilmesiyle başlıyor ve bu sırada isimleri ile görevlerini gösteren bir grafik ekrana geliyor.

Ardından görüntü, Dallas'taki hakem merkezinde bulunan VAR ekibine geçiyor.

Hakemler, işlerini yaparken ve ekranlarını izlerken gösterilmek yerine, isimlerinin ekranda görünmesi için kısa bir süre kamera önünde duruyor.

Pazar günü kamera VAR odasına geçtiğinde, Evans ayakta ve kolları yanlarında dururken göründü, ardından sağ elinin parmaklarıyla ters "OK" işareti yaptığı görüldü.

Bu işaretin iki farklı anlamı var; biri zararsız, diğeri ise beyaz ırkın üstünlüğünü ifade etmekle ilgili.

Olay, sosyal medya platformlarında anında büyük bir spekülasyon dalgası yarattı.

BBC Sport'a konuşan kaynaklar, FIFA'nın Avustralyalı VAR hakeminden olayla ilgili resmi bir açıklama istediğini bildirdi.

Almanya ve Curacao maçı sonrasında, maç öncesi ritüellerde, sonuç ne olursa olsun, izlenen tarzda belirgin bir değişiklik yaşandı.

Hakemler, sonraki üç maçta VAR merkezinin görüntülerine bakarken kameraya bakmadılar, ancak isimleri ekranda gösterilmeye devam etti.