FIFA, Dünya Kupası’ndaki tartışmalı içecek molalarıyla ilgili önemli bir haber duyurdu

FIFA, bu Dünya Kupası’nda çok tartışılan su molalarını yeniden gözden geçirecek. Küresel futbol geliştirme başkanı Arsène Wenger, bir basın toplantısında bunu doğruladı. Bu önlem, turnuva boyunca tartışmalara yol açmıştı.

Dünya Kupası öncesinde, oyuncuların sağlığını korumak amacıyla yüksek sıcaklıklarda su molaları verilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı. Ancak FIFA, sonunda her maçta standart olarak söz konusu “hidrasyon molalarını” uygulamaya karar verdi.

Bu karar kısa sürede eleştirilere yol açtı. Birçok izleyici ve yorumcu, kapalı stadyumlarda oynanan maçlarda veya koşulların buna gerek olmadığı düşük sıcaklıklarda bu molaların gereksiz olduğunu düşündü.

Ayrıca, televizyon kanallarının bu molaları reklam blokları için kullanması da rahatsızlık yarattı. Ayrıca, antrenörlerin bu molaları ekstra talimatlar vermek için kullandıkları ve bunun maçın gidişatını etkileyebileceği de sık sık öne sürüldü.

Wenger, bu önlemin her yerde olumlu karşılanmadığını kabul ediyor. “Kapalı stadyumlarda oynanan birçok maçta insanlar bundan memnun değildi. Ancak Dünya Kupası başlamadan önce her maçta uygulanmasına karar verildi,” diye açıkladı.

Ancak Fransız teknik adam, bunun sonuçlar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını belirtiyor. “Bunun sonuçları etkilediğini düşünmüyorum, ancak biz futbol izleyenlerin hizmetindeyiz ve Dünya Kupası’ndan sonra gerekli sonuçları çıkaracağız.”

Bu değerlendirmeyle FIFA, gelecekteki turnuvalar için değişikliklere açık kapı bırakmış görünüyor. UEFA ise daha önce, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalarda su molalarının kesinlikle uygulanmayacağını açıklamıştı.