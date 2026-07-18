FIFA, Dünya Kupası'ndaki ciddi ihlal nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kalabilir: 'Organize suç biçimi'

FIFA, Rus futbol kulüplerine yaptığı ödemeler nedeniyle başını belaya sokabilir. Follow the Money’nin araştırmasına göre, Dünya Futbol Federasyonu (FIFA), Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın ardından, yaptırım uygulanan taraflarla bağlantıları olan birçok Rus kulübüne para ödemiştir. Hukukçulara göre bu durum, FIFA’nın cezai kovuşturmaya uğramasına yol açabilir.

FIFA, “Kulüp Avantajları Programı” (Club Benefits Programme) aracılığıyla, Dünya Kupası sırasında oyuncularını milli takımlara gönderen kulüpleri ödüllendiriyor. Katar’daki turnuvanın ardından toplam 209 milyon dolar dağıtıldı; bunun yaklaşık 1,2 milyon doları altı Rus kulübüne gitti. Bu kulüplerden beşinin, sahipleri veya ana sponsorları aracılığıyla uluslararası yaptırım listelerinde yer aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu kulüpler Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, CSKA Moskova, Rubin Kazan ve Lokomotiv Moskova’dır. Soruşturmaya göre, yalnızca FK Krasnodar’a yapılan ödeme yaptırım kurallarına aykırı görünmemektedir. Geri kalan beş kulüp ise toplamda bir milyon avrodan fazla ödeme almıştır.

FIFA, ABD ve Avrupa yaptırım mevzuatına tabidir; bunun nedenleri arasında ABD’deki ofisleri ve Zürih’teki genel merkezi sayılabilir. Hukukçulara göre, federasyon bu nedenle yaptırım uygulanan kişi veya şirketlerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı kuruluşlara ödeme yapmamalıydı.

Avukat ve Rusya uzmanı Heleen Over de Linden bu konuda net bir tavır sergiliyor. “Dolaylı ya da doğrudan yaptırım uygulanan bir kişiye veya kuruluşa fayda sağlayacaksa, kesinlikle para tahsis edemezsiniz,” diyor. Ona göre, istisnalar ancak yetkili makamlar tarafından izin verilmesi halinde mümkündür, ancak bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Araştırmaya göre FIFA aynı hatayı tekrar yapma tehlikesiyle karşı karşıya. 2026 Dünya Kupası’nın ardından, milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler arasında dağıtılmak üzere 355 milyon dolar hazır bulunuyor. Rus kulüpleri de yeniden tazminat talebinde bulunabilir.

Uzmanlara göre FIFA, bu adımla yeniden hukuki açıdan riskli bir yola giriyor. Over de Linden, olası ihlalin ciddiyeti konusunda uyarıyor: “Yaptırımları ihlal etmek, uluslararası organize suçun bir türüdür ve altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.”

FIFA, Follow the Money’in bulguları hakkında yorum yapmak istemiyor.