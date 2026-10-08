Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı kalecisi Lionel Mbasi'nin ülkesiyle oynama hakkına ilişkin ortaya atılan tartışma hakkında sessizliğini bozarak, Jamaika'yla oynanan dünya play-off maçında ya da 2026 Dünya Kupası finallerinde oyuncunun oynama hakkına dair herhangi bir sorun bulunmadığını teyit etti.

"FIFA"nın açıklamaları, "New York Times" ve "Le Monde" gazetelerinin yayımladığı ortak bir araştırmanın ardından geldi. Söz konusu araştırma, Uluslararası Federasyon'un iç belgelerine ve yazışmalarına dayanıyor ve Mbasi'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı'yla oynamasının yasallığına dair sorular ortaya attı.

Araştırmaya göre, daha önce Fransa'nın yaş kategorisi millî takımlarını temsil etmiş olan kaleci, sonradan iki Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamış olmasına rağmen, uluslararası bağlılığını değiştirip Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni temsil edebilmek için gereken işlemleri tamamlamamıştı.

İki gazete, FIFA'nın konudan haberdar olduğunu ancak hiçbir adım atmadığını iddia etti.

FIFA: Mbasi'nin oynama hakkında bir sorun yok

Bu raporlara yanıt veren "FIFA", Mbasi'nin ilgili maçlardaki katılımında oynama hakkına ilişkin herhangi bir ihlal yaşanmadığını teyit etti.

Uluslararası Federasyon, Alman Haber Ajansı "dpa"ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FIFA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Jamaika karşısında oynadığı maçlarda ve 2026 Dünya Kupası'nda oynama hakkına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını teyit edebilir."

Uluslararası Federasyon ayrıca, Nijerya'nın Kasım 2025'te Dünya Kupası'na kalma yolundaki Afrika play-off'unda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışlarıyla elenmesinin ardından yaptığı şikâyete de değindi.

"FIFA", Disiplin Komitesi'nin şikâyeti zaten incelediğini ancak sonunda kabul etmeme kararı aldığını, böylece Uluslararası Federasyon'a göre dosyanın usul açısından kapandığını açıkladı.

Krizin kökeni: uluslararası bağlılık değişikliği

Olayın kökleri, Mbasi'nin uluslararası kariyerine dayanıyor. Kaleci daha önce Fransa Millî Takımı'nı yaş kategorisi düzeyinde temsil etmiş, ardından 2021 yılında uluslararası bağlılığını değiştirip Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni temsil etmek için işlemlere başlamıştı.

Ancak "New York Times" ve "Le Monde"un ortak araştırması, iç belgelere dayanarak, gereken işlemlerin resmî olarak tamamlanmadığına işaret etti; bu durum sonradan kalecinin bazı eleme maçlarında oynama hakkına sahip olup olmadığına dair soruları gündeme getirdi.

Raporlara göre, "FIFA"daki disiplin yetkilileri o dönemde olayla ilgili çeşitli senaryoları değerlendirdi; bunların arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin play-off'tan çıkarılması da vardı. Ancak Nijerya Federasyonu'nun şikâyeti usul nedenleriyle reddedildi.

Bu sorulara rağmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı yoluna devam etti ve dünya play-off'unda uzatmaların ardından Jamaika'yı 1-0 yenmeyi başararak 52 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma biletini aldı.

Mbasi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı dört maçın tamamında forma giydi ve dikkat çeken performanslar sergiledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin macerası ise son 32 turunda İngiltere'ye 2-1 yenilmesiyle sona erdi.