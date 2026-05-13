FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart kuralları: Hangi durumlarda oyundan atılırsınız?

2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla ve Kuzey Amerika'da toplam 104 maçın oynanmasıyla turnuva tarihinin en büyük turnuvası olmaya hazırlanıyor.

Futbolun en büyük sahnesinde her zaman bolca drama yaşanır ve bu yaz da durum yine böyle olacak. Her ülke New Jersey'deki finale ulaşmak için mücadele ederken, konuşulacak pek çok konu ortaya çıkacak.

Riskler inanılmaz derecede yüksek olduğundan, oyuncuların disiplini her ülkenin umutları için çok önemli bir faktör olacak. Kırmızı kartlar inanılmaz derecede zararlı olabilir, çünkü oyundan atılan oyuncuların cezalarını çekmeleri gerekir ve bu da herhangi bir takımı zayıflatabilir. Bu, kimin ilerleyeceği ve kimin kasvetli ve hüzünlü bir uçak yolculuğuyla eve döneceği konusunda önemli bir rol oynar, bu nedenle MetLife Stadyumu'nda kupayı kaldırmayı hayal eden herhangi bir takımın hakemlerin gözüne girmesi gerekecek.

GOAL, burada yaklaşan Dünya Kupası'nın kırmızı kart kurallarını ve önceki turnuvalarda kırmızı kartların nasıl bir rol oynadığını inceliyor.

Kırmızı kartlık faul nedir?

Kırmızı kart kriterleri IFAB Oyun Kuralları'nda belirtilmiştir ve bir oyuncunun oyundan atılması için yeterli sayılan altı ayrı örnek listelenmiştir.

Ciddi faul - yani rakibin güvenliğini tehlikeye atan veya aşırı güç kullanan bir müdahale - kırmızı kartla cezalandırılır; yumruk atma, kafa atma veya tekme atma gibi örnekleri içeren şiddet içeren davranışlar da aynı şekilde kırmızı kartla cezalandırılır.

Kasıtlı el ile oynama veya taktiksel faul yoluyla gol fırsatının engellenmesi doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilirken, küfürlü sözler veya kaba hareketler de aynı sonuca yol açar. Tükürme ve ısırma da şaşırtıcı olmayan bir şekilde kırmızı kartlık fauller arasındadır; iki sarı kart görmek de oyuncunun oyundan atılmasına neden olur.

Kırmızı kartın cezası nedir?

Kırmızı kartlar, çeşitli kısa ve uzun vadeli sonuçlara yol açar. Oyuncu oyun alanından çıkarılır ve maçın geri kalanında oynayamaz. Yerine yedek oyuncu alınamaz, yani takımı maçın geri kalanında bir oyuncu eksik devam eder.

Bu futbolcu, turnuvanın hangi aşamasında olursa olsun, turnuvanın bir sonraki maçında otomatik olarak cezalı sayılır. Durum daha sonra FIFA disiplin komitesi tarafından değerlendirilir ve komite, şiddet içeren davranış gibi ciddi ihlallerde cezanın süresini uzatmayı veya para cezası vermeyi seçebilir.

Kırmızı kart, takımın turnuvadaki son maçında gösterilirse, ceza bir sonraki resmi uluslararası maça devredilir.

Kırmızı kart iptal edilebilir mi?

Video yardımcı hakem, saha hakeminin doğrudan kırmızı kart gösterirken "açık ve bariz bir hata" yaptığını düşünürse, oyuncular kırmızı karttan ve ardından gelen cezadan kurtulabilir. Bu durumda oyun durdurulur ve VAR, hakeme tavsiyede bulunur; hakem de saha kenarındaki monitöre giderek olayın görüntülerini inceler. Hakem daha sonra kararını değiştirebilir ve kartı iptal edebilir veya daha hafif bir kartla değiştirebilir. VAR'ın yanlış ikinci sarı kartlara müdahale etme yetkisi de 2026 Dünya Kupası için getirilmiştir; oysa daha önce oyuncular kararı kabul etmek zorundaydı.

Bir oyuncu oyundan atılırsa ve bu karar saha içinde bozulmazsa, takımlar otomatik cezanın kaldırılması için FIFA Disiplin Kurulu’na itirazda bulunabilir. Kırmızı kart kararının, yanlış kimlik tespiti ya da basit bir hatalı karar gibi nedenlerle hatalı olduğu tespit edilirse, ceza kaldırılır.

Turnuva sırasında kırmızı kartlar silinir mi?

Sarı kartlar çeyrek finallerden sonra silinirken (2010 yılında getirilen bir kural değişikliği), kırmızı kartlar için durum aynı değildir. Bir oyuncu oyundan atılırsa, her zaman takımının bir sonraki maçını kaçırır. Bu, yarı finalde oyundan atılma şanssızlığını veya aptallığını yaşayan ve takımı bir üst tura yükselen herhangi bir oyuncunun, itirazın kabul edilmediği sürece final maçını kaçıracağı anlamına gelir.

Kural değişikliği, bir oyuncunun Dünya Kupası finalinde cezalı kalmasının artık çok daha zor olduğu anlamına geliyor, ancak daha önce bazı yıldız isimler biraz haksız bir şekilde maçı kaçırmak zorunda kalmıştı. Almanya'dan Michael Ballack, turnuvadaki ikinci sarı kartını gördükten sonra 2002 finalinde cezalı kalmıştı, İtalya'dan Alessandro Costacurta ise aynı nedenle 1994'teki final maçını kaçırmıştı.

Dünya Kupası tarihindeki önemli kırmızı kart olayları

Dünya Kupası tarihindeki belki de en ünlü kırmızı kart, 2006 finalinde Fransa'nın yıldızı Zinedine Zidane'ın uzatmalarda İtalya'nın savunma oyuncusu Marco Materazzi'ye kafa atmasıyla verildi. Les Bleus, penaltı atışlarına kadar direndi ancak Azzurri'ye yenildi ve Zidane, turnuva sonrasında profesyonel futboldan emekli oldu.

İngiltere, Dünya Kupalarında birkaç felaketle sonuçlanan kırmızı kart gördü; belki de en kötü şöhretli iki örnek, 1998'de David Beckham'ın Diego Simeone'ye attığı tekme ve 2006'da Wayne Rooney'nin Ricardo Carvalho'ya yaptığı tekmeydi. Three Lions her iki maçı da kaybetti ve bu kartlar, takımın elenmesinde büyük rol oynadı.

Bir Dünya Kupası maçında verilen en fazla kırmızı kart sayısına gelince, Portekiz ile Hollanda’nın son 16 turunda karşı karşıya geldiği 2006’daki “Nürnberg Savaşı”nı geride bırakmak için son derece kuralsız ve ruhsuz bir maç gerekir. Portekizli Costinha ve Deco ile Hollandalı Khalid Boulahrouz ve Giovanni van Bronckhorst, Rus hakem Valentin Ivanov tarafından oyundan atılırken, Maniche 23. dakikada maçın tek golünü attı.