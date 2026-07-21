FIFA, Dünya Kupası finaliyle ilgili kaosun ardından bir karar aldı ve Leandro Paredes hakkında dikkat çekici bir haber duyurdu

FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali (1-0) sonrasında sahada yaşanan tüm olaylar hakkında soruşturma başlatıyor. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Leandro Paredes’in de aktif olarak dahil olduğu birçok arbede çıktı. Dikkat çekici bir şekilde, Arjantinli oyuncunun bu olaylar nedeniyle kırmızı kart görmediği artık teyit edildi.

Başlangıçta Paredes, kitlesel çatışmanın başlıca kışkırtıcısı gibi görünüyordu. Ancak daha önce yayınlanan görüntüler, takım arkadaşlarıyla dünya şampiyonluğunu kutlamaya giden Rodri’ye ilk olarak Nahuel Molina’nın göğsüne bir yumruk attığını ortaya koydu.

Ardından durum daha da tırmandı. Eric García ile Paredes arasında kavga çıktı; Arjantinli oyuncu, yere düşen İspanyol savunmacıya tekme attı. Gavi de kavgaya karıştı. Yeni görüntülerde, Gavi’nin Arjantinli orta saha oyuncusuna sert bir yumruk attığı ve bunun üzerine Paredes’in tamamen çileden çıktığı görülüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), kısa bir açıklamayla bu kaotik maç sonuna ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu. AP haber ajansı, FIFA’nın tam olarak hangi olayın soruşturulacağını açıklamadığını, ancak Paredes’in başrol oynadığı bir kavga söz konusu olduğunu bildirdi.

Boca Juniors’ın orta saha oyuncusunun bu hareketi nedeniyle kırmızı kart alıp almadığı henüz belirsizdi. FIFA’nın BBC’ye yaptığı açıklamaya göre, hakem Slavko Vincic’in oyuncuyu sahadan atmadığı artık kesinleşti.

Dünya Futbol Federasyonu, disiplin ve etik konularından sorumlu bir savcı atadı. Kendi disiplin yönetmeliğinin 36. maddesine göre, bu tür olaylarda bu prosedür olağandır.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Dünya Kupası organizatörü, “Savcının raporu tamamlanır tamamlanmaz, daha fazla ayrıntı FIFA disiplin komisyonu tarafından daha sonra duyurulacak” dedi.