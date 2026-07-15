FIFA, Dünya Kupası finalinden ek gelir elde etmek için nihai önlemi uygulamaya koyuyor

FIFA için Dünya Kupası finali, yılın en önemli olayı olmalı. Sadece sportif açıdan değil, finansal açıdan da. Dünya Futbol Federasyonu, daha fazla gelir elde etmek amacıyla son bir değişiklik daha yaptı.

Taraftarlar, Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılma şansı elde etmek için 70 avro ödeyebilecek. Çeşitli yabancı medya kaynaklarının bildirdiğine göre, bu etkinlik New York’ta düzenlenecek bir taraftar festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası finalinde yer alan her iki ülkenin temsilcileri de basın toplantısında hazır bulunacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino da etkinlikte yer alacak.

Ayrıca, spor yıldızlarıyla çeşitli fotoğraf çekimleri de ek ücret karşılığında sunuluyor. The Times gibi çeşitli kaynaklara göre, örneğin Rio Ferdinand ile bir fotoğrafın fiyatı yaklaşık 150 avro.

Daily Mail ise, “NBA şampiyonluğunu kazanan New York Knicks takımının çeşitli üyeleriyle yapılacak fotoğraf çekimleri, Brezilyalı futbol efsanesi Kaká ile yapılacaklar gibi, tamamı tükendi” diye ekliyor.

FIFA, aşırı yüksek bilet fiyatları ve televizyon kanallarının maçlar sırasında reklam satabilmelerini sağlayan içecek molaları nedeniyle bu Dünya Kupası sırasında büyük baskı altında kaldı.

Futbol federasyonu, Dünya Kupası finalinin devre arasında gerçek bir devre arası şovu yayınlayacağı için de eleştiriliyor. Yayıncılar, çok sayıda yıldızın yer alacağı bu etkinliğin 30 dakikalık bir araya neden olabileceğinden endişe duyuyor; oysa devre arasında bu tür bir şov için izin verilen maksimum süre 15 dakikayla sınırlı.