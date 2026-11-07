Arjantin, FIFA'nın Dünya Kupası finaline ilişkin yaptırımlarına karşı mücadelesini Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacak. FIFA Temyiz Komitesi, Leandro Paredes'e verilen 10 maç men cezasını ve ulusal federasyona kesilen 321 bin dolarlık para cezasını onadı. Nahuel Molina'nın cezası düşürüldü ancak federasyon, kalan cezaları iptal ettirecek gerekçelere sahip olduğunu savunuyor.

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Arjantin, Dünya Kupası finaliyle ilgili yaptırımları CAS'a taşıyacağını doğruladı

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), cumartesi günü Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) FIFA'nın verdiği yaptırımlara karşı başvuracağını açıkladı. Yaptırımlar, 2026 Dünya Kupası finalinin sonunda yaşanan çirkin olayların ardından verilmişti. İspanya'nın East Rutherford'da uzatmaların ardından Arjantin'i 1-0 yenmesinin üzerinden yaklaşık dört ay geçmesine rağmen dosya kapanmaktan çok uzak.

Final düdüğünün ardından Arjantinli bazı oyuncular ve teknik ekip üyeleri İspanyol rakiplerine saldırdı. Olayların merkezinde Paredes vardı. Orta saha oyuncusu Eric Garcia'yı yere atıp boğazından tuttu, ardından Gavi'yi yere serdi.

FIFA, Arjantin'in itirazını reddetti: Paredes'in cezası onandı

Paredes, olaylara karışan oyuncular arasında en fazla suçlamayla karşı karşıya kalan isim oldu. Hakkında üç suçlama yöneltilirken Molina, Thiago Almada, yardımcı antrenör Roberto Ayala ve İspanya'dan Gavi hakkında da işlem başlatıldı. AFA, yaptığı açıklamada FIFA Temyiz Komitesi'nin itiraz ettikleri kararlarını aldıklarını ve Paredes'in 10 maçlık cezasının onandığını doğruladı.

Komite, Arjantin taraftarlarının ayrımcı tezahüratları nedeniyle federasyona verilen 321.000 dolarlık para cezasını da onadı. Bunun üzerine AFA, davayı Lozan'daki mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

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AFA, FIFA kararlarını bozdurmak için gerekçeleri olduğunu savunuyor

Atacağı adımları açıklayan AFA, şunları söyledi: “Oyuncunun ve AFA'nın haklarını savunmak için atılacak sonraki adımlar, kararların gerekçelerini talep etmek ve ardından dosyayı yeniden incelenmesi için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımak olacak. Federasyon, bu itirazı haklı çıkaracak yeterli fiilî ve hukuki gerekçelere sahip olduğuna inanıyor.”

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Molina'nın cezası ise hafifletildi. Temyiz komitesi, yedi maçlık cezasını dört maça, para cezasını da 60.000 dolara indirdi.

Paredes ve Molina'yı şimdi ne bekliyor?

Molina, Arjantin'in ekim ayında Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynadığı hazırlık maçlarında forma giymeyerek cezasının üç maçını tamamladı. Bu nedenle yalnızca bir maçlık cezası kaldı.

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Paredes'i ise çok daha uzun bir bekleyiş karşı karşıya bırakıyor. AFA'nın davasını Lozan'da açabilmesi için önce FIFA'nın yazılı gerekçelerini alması gerekiyor.