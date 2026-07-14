FIFA Dünya Kupası 2026, kaotik drama, tarihi sürprizler ve yüksek tempolu eleme turu eşleşmeleri vaatlerini yerine getirirken, Kuzey Amerika'da adeta futbol çılgınlığı yaşanıyor.

Turnuva, yoğun Son 16 Turu'ndan belirleyici çeyrek finallere geçerken tablo da son dörde doğru daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika genelinde futbolun devleri ile tarihi sürpriz takımlar kıyasıya mücadele ederken, merakla beklenen iki yarı final karşılaşması da kapıda.

Tarihe yakından tanıklık etmek istiyorsanız, yarı final biletleri şu anda en gözde ürün konumunda, ancak ikincil piyasa hareketlenirken ve resmi kanallardaki erişim son derece sınırlı kalırken hızlı davranmanız gerekecek.

Yarı final biletlerine yönelik yüksek talep, final bileti için mücadele edecek dört elit ülkenin sahneye koyduğu büyük dramı yansıtıyor. Maçı statta canlı izlerken her müdahaleyi ve golü daha da heyecanlı hale getirmek için tahminlerinizi bonus kredilerle desteklemeyi düşünebilirsiniz. Hoş geldin paketini almak için kayıt sırasında özel 1xbet promosyon kodumuzu kullanın.

GOAL, bu temmuzda oynanacak FIFA Dünya Kupası 2026 yarı finalleri için ihtiyacınız olan tüm önemli bilet, stat ve takvim bilgilerini sizlere getiriyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 yarı finalleri ne zaman?

Tarih Maç Konum Biletler 15 Temmuz Çarşamba Yarı final: İngiltere - Arjantin Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biletler

FIFA Dünya Kupası 2026 yarı final biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, başlıca resmi Dünya Kupası bilet kuraları, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda işlenen 500 milyondan fazla taleple birlikte, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte hızlıca bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasına göre ve anında onayla satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabileceği ana yetkili adres konumunda.

Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için tüm ikincil sitelerin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası yarı finallerinde neler beklenmeli?

FIFA Dünya Kupası, USA '94'ten bu yana ilk kez resmen Kuzey Amerika'ya döndü. Otuz yıl önce, futbolun bölgedeki profilinin daha düşük olmasına rağmen, o turnuva seyirci rekorlarını kırarak tarihin ticari açıdan en başarılı organizasyonlarından biri olmuştu.

Şimdi ise Amerika kıtası, yeni genişletilmiş 48 takımlı dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor ve bu turnuva şimdiden eşi benzeri görülmemiş bir drama sunuyor. Turnuva yüksek riskli eleme turlarında ilerlerken mevcut tablo da giderek daralıyor.

Bu tablo, Katar'daki 2022 Dünya Kupası yarı finallerinin senaryosundan oldukça farklı. O turnuvada Lionel Messi ve Julián Álvarez, Arjantin'i Hırvatistan karşısında 3-0'lık net bir galibiyete taşımış, Fransa ise Fas'ın peri masalını 2-0'lık klinik bir galibiyetle sona erdirmişti. Bu yıl ise açık tablo yapısı öngörülemez bir kaosu beraberinde getirdi ve son dörtteki eşleşmelerin her sonuca açık olmasını sağladı.

Kuzey Amerika yolculuğunun zirvesi hızla yaklaşıyor. Büyük heyecan yaratan iki yarı final karşılaşması art arda iki gecede oynanacak:

Yarı Final 1: 14 Temmuz 2026 Salı günü, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Dallas Stadium 'da (AT&T Stadium).

14 Temmuz 2026 Salı günü, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 'da (AT&T Stadium). Yarı Final 2: 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Atlanta Stadium'da (Mercedes-Benz Stadium).

Ev sahibi şehirlerde bilet talebi hızla artarken, taraftarların 19 Temmuz'daki MetLife Stadium finaline giden doğrudan yolda yerlerini alma konusunda tarihi bir fırsatı bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 yeniden satış biletleri alınabilir mi?

FIFA Dünya Kupası 26 biletlerinizi yeniden satmak/değiştirmek için resmi ve güvenli bir yol arıyorsanız, bunu yapmak için resmi kanal FIFA Resale/Exchange Marketplace'tir. Marketplace, 2 Ekim'de açıldı ve FIFA.com/tickets üzerinden erişilebilir.

FIFA Resale Marketplace, Kanada, Amerika ve uluslararası ikamet sahipleri için kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Yeniden satıştan bilet almak isteyenler için önemli bir nokta şu: erişilebilirlik çok sınırlı olabilir ve biletler düzensiz şekilde ortaya çıkabilir. Yeniden satış bileti almak isteyen taraftarların platformu sık sık kontrol etmesi, biletler göründüğünde hızlı hareket etmesi ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurması gerekiyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcılara da göz atmakta fayda var. İkincil platformlardaki fiyatlar erişilebilirlik ve talebe bağlıdır.

FIFA Dünya Kupası 2026 yarı final biletleri ne kadar?

Dünya Kupası 2026 bilet fiyatları, oturma kategorisine göre şu şekilde değişiyor:

Kategori 1: En pahalı kategori, alt tribün seviyesinde yer alıyor.

En pahalı kategori, alt tribün seviyesinde yer alıyor. Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor.

Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor. Kategori 3: Ağırlıklı olarak, Kategori 1 ve 2'nin ötesindeki üst tribünde bulunuyor.

Ağırlıklı olarak, Kategori 1 ve 2'nin ötesindeki üst tribünde bulunuyor. Kategori 4: En uygun fiyatlı kategori, diğer kategorilerin dışındaki üst tribünde yer alıyor.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacak, ancak aşağıda gösterildiği gibi iki yarı final için koltuklar başlangıçta statlara göre $420-$2780 aralığındaydı:

Stat Biletler AT&T Stadium (Dallas) $455 - $2780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 - $2565



StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde taraftarlar, FIFA Dünya Kupası 2026 yarı final biletlerini $1181'den başlayan fiyatlarla alabilir.

FIFA Dünya Kupası 2026 yarı final statları hangileri?