FIFA Dünya sıralaması: Türkiye A Milli Takımı kaçıncı sırada?
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FIFA Dünya Sıralaması'nda Eylül 2020 itibarıyla son durum açıklandı.
Türkiye 29. basamaktan 32. basamağa geriledi.
Fifa Dünya Sıralaması
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Belçika
|1773
|2
|Fransa
|1744
|3
|Brezilya
|1712
|4
|İngiltere
|1664
|5
|Portekiz
|1653
|6
|Uruguay
|1645
|7
|İspanya
|1642
|8
|Hırvatistan
|1628
|9
|Arjantin
|1623
|10
|Kolombiya
|1622
|11
|Meksika
|1621
|12
|İtalya
|1612
|13
|Hollanda
|1603
|14
|Almanya
|1602
|15
|İsviçre
|1600
|16
|Danimarka
|1593
|17
|Şili
|1579
|18
|İsveç
|1567
|19
|Polonya
|1558
|20
|Senegal
|1555
|21
|Galler
|1550
|22
|Peru
|1544
|23
|ABD
|1542
|24
|Ukrayna
|1539
|25
|Venezuela
|1517
|26
|Tunus
|1506
|27
|Avusturya
|1505
|28
|Japonya
|1500
|29
|Nijerya
|1493
|30
|İran
|1489
|31
|Sırbistan
|1486
|32
|TÜRKİYE
|1485
|33
|Rusya
|1485
|34
|Romanya
|1483
|35
|Cezayir
|1482
|36
|Slovakya
|1479
|37
|İrlanda Cumhuriyeti
|1475
|38
|Kuzey İrlanda
|1468
|39
|Güney Kore
|1464
|40
|Paraguay
|1461
|41
|Avustralya
|1457
|42
|İzlanda
|1457
|43
|Fas
|1456
|44
|Norveç
|1452
|45
|Çekya
|1446
|46
|Kosta Rika
|1439
|47
|Gana
|1439
|48
|Jamaika
|1438
|49
|İskoçya
|1428
|50
|Bosna Hersek
|1426
Sıralamanın son güncellendiği tarih: 17 Eylül 2020