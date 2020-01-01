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FIFA Dünya sıralaması: Türkiye A Milli Takımı kaçıncı sırada?

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Germany Turkey Friendly Game 10/07/20
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Türkiye, FIFA Dünya Sıralaması'nda kaçıncı sırada? İlk 50'de hangi takımlar var?

FIFA Dünya Sıralaması'nda Eylül 2020 itibarıyla son durum açıklandı.

Türkiye 29. basamaktan 32. basamağa geriledi.

Fifa Dünya Sıralaması

Sıra Takım Puan
1 Belçika 1773
2 Fransa 1744
3 Brezilya 1712
4 İngiltere 1664
5 Portekiz 1653
6 Uruguay 1645
7 İspanya 1642
8 Hırvatistan 1628
9 Arjantin 1623
10 Kolombiya 1622
11 Meksika 1621
12 İtalya 1612
13 Hollanda 1603
14 Almanya 1602
15 İsviçre 1600
16 Danimarka 1593
17 Şili 1579
18 İsveç 1567
19 Polonya 1558
20 Senegal 1555
21 Galler 1550
22 Peru 1544
23 ABD 1542
24 Ukrayna 1539
25 Venezuela 1517
26 Tunus 1506
27 Avusturya 1505
28 Japonya 1500
29 Nijerya 1493
30 İran 1489
31 Sırbistan 1486
32 TÜRKİYE 1485
33 Rusya 1485
34 Romanya 1483
35 Cezayir 1482
36 Slovakya 1479
37 İrlanda Cumhuriyeti 1475
38 Kuzey İrlanda 1468
39 Güney Kore 1464
40 Paraguay 1461
41 Avustralya 1457
42 İzlanda 1457
43 Fas 1456
44 Norveç 1452
45 Çekya 1446
46 Kosta Rika 1439
47 Gana 1439
48 Jamaika 1438
49 İskoçya 1428
50 Bosna Hersek 1426

Sıralamanın son güncellendiği tarih: 17 Eylül 2020

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