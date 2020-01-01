Avrupa Şampiyonası

FIFA Dünya sıralaması: Türkiye A Milli Takımı kaçıncı sırada?

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AA
Bu yaz Euro 2020'de boy gösterecek olan Türkiye, FIFA Dünya sıralamasında 29. sıradaki yerini korudu.

FIFA Dünya Sıralaması'nda son durum açıklandı. 2020 yılında ilk kez açıklanan sıralamada önemli değişimler yaşanmadı.

İlk 10 sıradaki takımların hiçbirinin yeri değişmezken, Türkiye de 29. basamaktaki yerini korudu.

Milli Takım'ın Euro 2020'deki rakiplerinden İsviçre 12, İtalya 13, Galler ise 23. sırada yer aldı.

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    Fifa Dünya Sıralaması

    Sıra Takım Puan Sıralamadaki değişim
    1 Belçika 1765 -
    2 Fransa 1733 -
    3 Brezilya 1712 -
    4 İngiltere 1661 -
    5 Uruguay 1645 -
    6 Hırvatistan 1642 -
    7 Portekiz 1639 -
    8 İspanya 1636 -
    9 Arjantin 1623 -
    10 Kolombiya 1622 -
    11 Meksika 1621 -
    12 İsviçre 1608 -
    13 İtalya 1607 -
    14 Hollanda 1604 -
    15 Almanya 1602 -
    16 Danimarka 1598 -
    17 İsveç 1579 -
    18 Şili 1579 -
    19 Polonya 1559 -
    20 Senegal 1555 -
    21 Peru 1544 -
    22 ABD 1542 -
    23 Galler 1540 -1
    24 Ukrayna 1537 -
    25 Venezuela 1517 -
    26 Avusturya 1507 -
    27 Tunus 1506 -
    28 Japonya 1500 -
    29 Türkiye 1494 -
    30 Sırbistan 1494 -
    31 Nijerya 1493 -
    32 Slovakya 1490 -
    33 İran 1489 -
    34 İrlanda Cumhuriyeti 1486 -
    35 Cezayir 1482 -
    36 Kuzey İrlanda 1476 -
    37 Romanya 1475 -
    38 Rusya 1470 -
    39 İzlanda 1465 -
    40 Güney Kore 1464 -
    41 Paraguay 1461 -1
    42 Avustralya 1457 -
    43 Fas 1456 -
    44 Norveç 1451 -
    45 Çekya 1446 -
    46 Kosta Rika 1439 -
    47 Gana 1439 +1
    48 Jamaika 1437 -
    49 Bosna Hersek 1430 -
    50 İskoçya 1422 -

     

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