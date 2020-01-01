FIFA Dünya sıralaması: Türkiye A Milli Takımı kaçıncı sırada?
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AA
FIFA Dünya Sıralaması'nda son durum açıklandı. 2020 yılında ilk kez açıklanan sıralamada önemli değişimler yaşanmadı.
İlk 10 sıradaki takımların hiçbirinin yeri değişmezken, Türkiye de 29. basamaktaki yerini korudu.
Milli Takım'ın Euro 2020'deki rakiplerinden İsviçre 12, İtalya 13, Galler ise 23. sırada yer aldı.
Fifa Dünya Sıralaması
|Sıra
|Takım
|Puan
|Sıralamadaki değişim
|1
|Belçika
|1765
|-
|2
|Fransa
|1733
|-
|3
|Brezilya
|1712
|-
|4
|İngiltere
|1661
|-
|5
|Uruguay
|1645
|-
|6
|Hırvatistan
|1642
|-
|7
|Portekiz
|1639
|-
|8
|İspanya
|1636
|-
|9
|Arjantin
|1623
|-
|10
|Kolombiya
|1622
|-
|11
|Meksika
|1621
|-
|12
|İsviçre
|1608
|-
|13
|İtalya
|1607
|-
|14
|Hollanda
|1604
|-
|15
|Almanya
|1602
|-
|16
|Danimarka
|1598
|-
|17
|İsveç
|1579
|-
|18
|Şili
|1579
|-
|19
|Polonya
|1559
|-
|20
|Senegal
|1555
|-
|21
|Peru
|1544
|-
|22
|ABD
|1542
|-
|23
|Galler
|1540
|-1
|24
|Ukrayna
|1537
|-
|25
|Venezuela
|1517
|-
|26
|Avusturya
|1507
|-
|27
|Tunus
|1506
|-
|28
|Japonya
|1500
|-
|29
|Türkiye
|1494
|-
|30
|Sırbistan
|1494
|-
|31
|Nijerya
|1493
|-
|32
|Slovakya
|1490
|-
|33
|İran
|1489
|-
|34
|İrlanda Cumhuriyeti
|1486
|-
|35
|Cezayir
|1482
|-
|36
|Kuzey İrlanda
|1476
|-
|37
|Romanya
|1475
|-
|38
|Rusya
|1470
|-
|39
|İzlanda
|1465
|-
|40
|Güney Kore
|1464
|-
|41
|Paraguay
|1461
|-1
|42
|Avustralya
|1457
|-
|43
|Fas
|1456
|-
|44
|Norveç
|1451
|-
|45
|Çekya
|1446
|-
|46
|Kosta Rika
|1439
|-
|47
|Gana
|1439
|+1
|48
|Jamaika
|1437
|-
|49
|Bosna Hersek
|1430
|-
|50
|İskoçya
|1422
|-