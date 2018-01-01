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FIFA Dünya Sıralaması (Aralık 2018): Türkiye kaçıncı sırada?

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AA
Belçika dünya klasmanının zirvesinde, Türkiye ise 39. sırasında yer almayı sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 3 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sırada yer aldı.

2018'e 42. sırada başlayan Türkiye ise kasımda olduğu gibi 39. sırada kaldı.

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Kosova, 2017 Aralık sıralamasına göre 46 basamak atlayarak 131. sıraya çıktı ve yılın en fazla yükselen takımı oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1

Belçika 1727      -

2

Fransa 1726     -

3

Brezilya 1676      -

4

Hırvatistan 1634      -

5

İngiltere 1631      -

6

Portekiz 1614      -

7

Uruguay 1609     -

8

İsviçre 1599     -

9

İspanya 1591     -

10

Danimarka 1589      -
 

 

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