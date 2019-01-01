FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali: Liverpool - Flamengo maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası sahibini buluyor.
2019 yılında Avrupa'nın en büyüğü olan Liverpool ile Güney Amerika kıtasının şampiyonu Flamengo, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Turnuvaya yarı final aşamasında dahil olan iki takımdan Flamengo, Asya temsilcisi Al Hilal'i 3-1 mağlup ederken; Liverpool son dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle Kuzey Amerika şampiyonu Monterrey'i 2-1'lik skorla turnuvanın dışına itti.
Bu turnuvaya daha önce 2005 yılında katılan İngiliz ekip, finalde Brezilya ekibi Sao Paulo'ya 1-0 mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.
Flamengo ise tarihinde ilk kez bu arenada boy gösteriyor.
Liverpool - Flamengo maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool ile Flamengo'yu karşı karşıya getirecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası final karşılaşması 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20:30'da başlayacak.
Bu önemli mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.
İspanyol ekipleri zirvede
2000 yılından bu yana düzenlenen turnuvayı en çok kazanan takım Real Madrid (4). İspanyol dev 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında mutlu sona ulaştı.
Real Madrid'in en yakın takipçisi ise 3 şampiyonluğu bulunan Barcelona. Katalan ekip 2009, 2011 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken 2006 yılında Internacional'e mağlup oldu.
Daha önceki 15 turnuvada Avrupa temsilcilerinin 11 şampiyonluğu bulunurken, bu hegemonyayı 2000 ve 2012'de Corinthians, 2005'te Sao Paulo ve 2006'da Internacional yıkmayı başardı.
|Yıl
|Final
|Şampiyon
|2000
|Corinthians 0-0 Vasco da Gama (4-3 penaltılar)
|Corinthians (Brezilya)
|2005
|Sao Paulo 1-0 Liverpool
|Sao Paulo (Brezilya)
|2006
|Internacional 1-0 Barcelona
|Internacional (Brezilya)
|2007
|Milan 4-2 Boca Juniors
|Milan (İtalya)
|2008
|Manchester United 1-0 LDU Quito
|Manchester United (İngiltere)
|2009
|Barcelona 2-1 Estudiantes
|Barcelona (İspanya)
|2010
|Inter 3-0 TP Mazembe
|Inter (İtalya)
|2011
|Barcelona 4-0 Santos
|Barcelona (İspanya)
|2012
|Corinthians 1-0 Chelsea
|Corinthians (Brezilya)
|2013
|Bayern Münih 2-0 Raja Casablanca
|Bayern Münih (Almanya)
|2014
|Real Madrid 2-0 San Lorenzo
|Real Madrid (İspanya)
|2015
|Barcelona 3-0 River Plate
|Barcelona (İspanya)
|2016
|Real Madrid 4-2 Kashima Antlers
|Real Madrid (İspanya)
|2017
|Real Madrid 1-0 Gremio
|Real Madrid (İspanya)
|2018
|Real Madrid 4-1 Al Ain
|Real Madrid (İspanya)