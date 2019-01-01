FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali: Liverpool - Flamengo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en büyüğü belli oluyor... Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo karşı karşıya geliyor.

'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası sahibini buluyor.

2019 yılında Avrupa'nın en büyüğü olan ile Güney Amerika kıtasının şampiyonu Flamengo, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Turnuvaya yarı final aşamasında dahil olan iki takımdan Flamengo, Asya temsilcisi Al Hilal'i 3-1 mağlup ederken; Liverpool son dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle Kuzey Amerika şampiyonu Monterrey'i 2-1'lik skorla turnuvanın dışına itti.

Bu turnuvaya daha önce 2005 yılında katılan İngiliz ekip, finalde ekibi Sao Paulo'ya 1-0 mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.

Flamengo ise tarihinde ilk kez bu arenada boy gösteriyor.

Liverpool - Flamengo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool ile Flamengo'yu karşı karşıya getirecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası final karşılaşması 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20:30'da başlayacak.

Bu önemli mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.

İspanyol ekipleri zirvede

2000 yılından bu yana düzenlenen turnuvayı en çok kazanan takım (4). İspanyol dev 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında mutlu sona ulaştı.

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Real Madrid'in en yakın takipçisi ise 3 şampiyonluğu bulunan . Katalan ekip 2009, 2011 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken 2006 yılında Internacional'e mağlup oldu.

Daha önceki 15 turnuvada Avrupa temsilcilerinin 11 şampiyonluğu bulunurken, bu hegemonyayı 2000 ve 2012'de Corinthians, 2005'te Sao Paulo ve 2006'da Internacional yıkmayı başardı.