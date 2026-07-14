FIFA, doping krizi konusunda Tunus Futbol Federasyonu'na seslendi... Cezalar uygulanacak mı?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Tunus milli takımının bazı oyuncularına, doping testlerinde pozitif sonuç çıkması nedeniyle yaptırım uygulama kararını kesinleştirdi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi birkaç gün önce, Tunus milli takımından en az 8 oyuncunun, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanan "klenbuterol" maddesinin izlerine rastlandığını belirtmişti. Bu madde, tıbbi olarak solunum yollarını genişletmek için kullanılır ancak rekabetçi sporlarda yasaklanmış maddeler listesinde yer almaktadır.

Aynı kaynaklar, ilk soruşturmaların bu sonuçların nedeninin, spor performansını artırma amacıyla değil, milli takımın Meksika'da kaldığı süre boyunca kontamine et tüketilmesinden kaynaklandığını gösterdiğini doğruladı.

Tunuslu “Mosaïque” haber ağının Salı günü aktardığına göre, FIFA, Tunus Futbol Federasyonu’na Kartaca Kartalları oyuncularına herhangi bir ceza uygulanmayacağını bildirdi.

Aynı kaynak, FIFA’nın Tunus Futbol Federasyonu’na, oyuncuların yağ yakmak için kullanılan yasak maddeler içeren yerel et tükettiklerinin tespit edildiğini bildirdiğini de ekledi.

Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerini felaket sonuçlarla tamamladı. İsveç’e (5-1), Japonya’ya (4-0) ve Hollanda’ya (3-1) karşı aldığı üç ağır yenilgi, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak, ilk maçın ardından teknik direktör Sabri Lamouchi’nin görevden alınmasına yol açtı.