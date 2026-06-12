FIFA doğruyu mu söylüyor? Boş koltuklar, Infantino'nun anlatımını şüpheye düşürüyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Cuma sabahı (GMT) Guadalajara'da Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan ve 2-1 sonuçlanan Dünya Kupası maçına 44.985 seyircinin katıldığını açıkladı.

Ancak Reuters ajansına göre, stadyumun dört bir yanındaki boş koltukların yaygınlığı, bilet fiyatları ve genişletilmiş turnuvaya olan ilgi konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi.

Azteca Stadyumu'nda ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçını izlemek için 80 binden fazla taraftar toplanırken, yaklaşık 46 bin seyirci kapasiteli Guadalajara Stadyumu'ndaki tribünlerin dolmamış olması, 48 takımın katıldığı ilk Dünya Kupası'nda FIFA'nın ticari stratejisine yönelik eleştirileri daha da şiddetlendirdi.

Sosyal medyada da FIFA'nın açıkladığı seyirci sayısının gerçekte olduğundan daha fazla olup olmadığına dair şüpheler dile getirildi.

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Stadyumdaki bazı taraftarlar, bu boş koltukların ortaya çıkmasının nedenini bilet fiyatlarının yüksekliğine bağlayarak FIFA'nın fiyatlandırma modelini eleştirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarların eleştirilerinin ardından bilet fiyatlarını savunmuş ve fiyatların büyük spor etkinlikleriyle uyumlu olduğunu vurgulamıştı.

FIFA, turnuva için 6 milyondan fazla bilet satıldığını açıkladı ve daha önce Amerika kıtasının çeşitli bölgelerinden gelen yoğun ilgiye dikkat çekmişti. Infantino, talebin beklentileri "on kat veya daha fazla" aştığını belirtmişti.

Bununla birlikte, "Avrupa Futbol Taraftarları" gibi dernekler, "aşırı" fiyatların sıradan taraftarları uzaklaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Derneğe göre, bu turnuvanın bilet fiyatları, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kıyasla yaklaşık 5 kat arttı.