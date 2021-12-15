FIFA'dan transfer piyasasını sarsacak karar: Menajer komisyonuna sınır geliyor

Futbol dünyasında söz konusu transferler olduğunda menajerlerin etkisi zaman zaman kulüplerin, hatta oyuncuların bile önüne geçebiliyor.

FIFA, menajerlerin sahip olduğu muazzam gücü kısıtlayacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre; 1 Temmuz 2022'den itibaren yürürlüğe konması planlanan kural, menajerlerin transferlerden alabileceği komisyonu yüzde altı ile sınırlandıracak.

Söz konusu kural, menajerlerin yanı sıra kimi zaman transfer anlaşmalarındaki rolleri nedeniyle astronomik ücretler alan hukukçuları, aile üyelerini ve futbolcu temsilcilerini de kapsıyor.

Yeni uygulama ile ilgili bir taslak metin şimdiden hazırlandı. Henüz kuralın tüm detayları kesinleşmiş değil, ancak Mino Raiola gibi önde gelen menajerler şimdiden bu olası değşikliğe karşı çalışmalar yürütmeye başladı.

Böyle bir uygulamanın hangi yasal zemine dayandırılacağını sorgulayan menajerler, mecbur kaldıkları takdirde konuyu yargıya taşımaya kararlı.

Komisyonlar nasıl işliyor?

FIFA'nın 'komisyonun transfer bedelinin yüzde üçünü aşmaması' yönündeki tavsiyesine rağmen, mevcut transfer sisteminde komisyonları limitleyen kesin bir kural bulunmuyor.

Ancak FIFA'nın 'yüzde üç' tavsiyesine uyulduğunu söylemek zor. Sadece geçen sezon gerçekleşen transferlerde menajerlerin cebine giren toplam miktar 450 milyon euro'ydu.

FIFA sadece toplam miktar açıklamakla yetinirken, İngiltere Futbol Federasyonu her menajerin ne kadar para kazandığını detaylı bir şekilde açıklıyor.

'Football Family' isimli menajerlik grubuyla bağını 2015'te koparan FIFA, bu tarihten itibaren yerel federasyonlara kendi kurallarını belirleme yetkisi verdi.

Bu nedenle transferde yaşanan çözümsüzlükler üzerindeki yasal yaptırım hakkını kaybeden FIFA, kulüpler ile oyuncular arasındaki anlaşmalara müdahale edemiyor.

FIFA kontrolü tekrar ele almak istiyor

FIFA, komisyon sistemini yönetecek yeni bir yapı oluşturarak, yapılacak tüm ödemelerin bu yapının kontrolüne girmesini planlıyor.

Plana göre; kulüpler transferlerden doğan komisyon bedellerini FIFA'ya ödeyecek. Ardından FIFA, yeni kurduğu sistem aracılığıyla bu parayı menajerlere aktaracak.

Kulüplerin doğrudan menajerlere ödeme yapmayacak olması sayesinde, FIFA yüzde altı kuralının çiğnenmesini engellemiş olacak.

Anlaşmazlık büyüyebilir

Menajerler uygulamanın komisyonlara getireceği üst limit nedeniyle bu değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor.

Örnek vermek gerekirse, Raiola, 100 milyon euro'luk olası bir Erling Haaland transferinden 20 milyon euro kazanabilecekken, yeni kural bu miktarı altı milyon euro'ya düşürecek.

Menajerler, taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre bonservis bedeli ya da oyuncunun maaşı üzerinden farklı oranlarda komisyon alabilecek. Ancak toplamda alınan komisyon yüzde altı limitini aşamayacak.

Yasal değil iddiası

Uygulamanın yasal olmadığını öne süren menajerler, FIFA'nın geri adım atmaması halinde konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerinden birinde açılacak dava, süreci Avrupa Birliği'nin vereceği karara kadar götürebilir.

Menajerlerin iddiası söz konusu kuralın serbest piyasa ve serbest dolaşım kanunlarını aykırı olduğu yönünde.

Kısa vadede nasıl etkileyebilir?

Kuralın gelecek yaz yürürlüğe girme ihtimali, Ocak ayı transfer döneminin daha hareketli geçmesine neden olabilir.

Menajerlerin düşecek komisyonlardan mümkün olduğunca az etkilenmek için, transfer hamlelerini bir an önce gerçekleştirmeye çalışması akla yakın bir ihtimal.

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