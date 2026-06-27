FIFA'dan tazminat bekleniyor... Dünya Kupası'nda Manchester United yıldızının ciddi sakatlığı

Manchester United kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ogarti’nin geçireceği tıbbi muayenelerin sonuçlarını büyük bir endişeyle bekliyor. Ogarti, ülkesinin İspanya ile oynadığı ve Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesiyle sonuçlanan maçta ciddi gibi görünen bir sakatlık yaşamıştı; bu durumun uzun süreli bir yokluğa yol açacağı tahmin ediliyor.

Sakatlık, 25 yaşındaki Ogarti'nin topu kesmek için müdahale etmeye çalıştığı anda meydana geldi; ancak ayağı sahada sıkıştı. Bu durum, Ogarte’nin yere düşmesine ve ayağa kalkamamasına neden oldu. Ogarte, sedyeyle ve ardından tekerlekli sandalyeyle saha dışına taşındı. Bu maçta İspanya’nın attığı galibiyet golü, “La Celeste”nin turnuvadaki umutlarını sona erdirdi.

Bu sakatlık, piyasa değerini artırmak için O'Garty'nin Dünya Kupası'nda oynamasına güvenen Manchester United için ağır bir darbe oldu. Özellikle de kulüpteki geleceği belirsizdi; zira geçen Nisan ayından beri hiçbir maçta forma giymemişti ve kulüp yaz aylarında onu satmayı planlıyordu.

FIFA’nın Kulüpleri Koruma Programı’na göre, Ogarti’nin çapraz bağ yaralanması şüphesi nedeniyle sahalardan uzak kalma süresi 12 ayı aşarsa, İngiliz kulübü yaklaşık 6,7 milyon avro tutarında maddi tazminat alma hakkına sahip.

Program, sakatlanan oyuncuların günlük maaşlarını (sakatlanmanın 28. gününden itibaren) haftalık en fazla 139 bin avroya kadar karşılıyor ve Portekiz’in Apola gazetesine göre, bu tutar eski Sporting Lizbon oyuncusunun aldığı maaşla aynı.

Bu sakatlık, Manchester United’ın orta sahasında bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde meydana geldi; kulüp, iki veya üç yeni oyuncu transfer ederek kadrosunda kapsamlı bir yeniden yapılanma planlıyordu.

Kulüp, Atalanta'dan 26 yaşındaki Ederson ile zaten bir anlaşma imzalamıştı; ancak Brezilyalı oyuncunun tıbbi muayeneleri, milli takım kadrosuna çağrılması nedeniyle ertelendi.

Öte yandan, kulübün Portekizli Matheus Fernandes konusunda West Ham ile yürüttüğü görüşmeler bir anlaşmaya varılamadı. Tottenham’ın da eski Southampton oyuncusuna ilgi göstermesi, United’ın yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirme görevini daha da zorlaştırıyor.

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