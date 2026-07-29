Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında oynanan maçta İsviçreli Breel Embolo'nun kırmızı kart görmesi kararını savundu ve olayda video yardımcı hakem teknolojisi VAR'ın müdahalesinin, olayın yol açtığı tartışmalara ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın konuya ilişkin açıklamalarına rağmen "yanlış kimlik" maddesinin onaylı bir yorumuna göre gerçekleştiğini vurguladı.

FIFA'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Uluslararası Federasyon'un bir sözcüsünün şu sözlerini aktardı: "FIFA'nın yanlış kimlik yorumu Dünya Kupası boyunca tutarlı bir şekilde uygulandı. Bir oyuncunun sarı kart gerektiren bir ihlal yaptığının yanlışlıkla tespit edildiği iki vaka yaşandı ve video hakemi, hakeme rakibin numara yapmasından kaynaklanan olgusal hatayı düzeltmesini önerdi."

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FIFA sözcüsü şöyle ekledi: "Numara yapmanın kendisi sorgulanamaz ve ikinci sarı kart nedeniyle oyundan atılma ya da kart birikimi sonucu ceza gibi ek sonuçlar doğurabilecek şekilde rakibe karşı disiplin cezasına yol açmamalıdır."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun hakemin ya da video yardımcı hakemin bir hatası olduğunu düşünmüyoruz; karar, adaletin bir düzeltmesiydi."

Sözcü şunları da ekledi: "IFAB'ın genelgesinde yer alan yorumlarından haberdarız ve süreç boyunca kendileriyle iletişim halinde olduk. Bu yorumun doğru olduğunu ve iyi bir karşılık bulduğunu teyit ettiler; ayrıca son yıllık genel toplantıda da tartışıldığı üzere, bu konu video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) protokolünün gözden geçirilmesine ilişkin görüşmelerin bir parçası olacak."

Embolo ile ne oldu?

Arjantin ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçının ikinci yarısında, İsviçreli oyuncu Embolo, Leandro Paredes ile herhangi bir temas olmadan yere düştü. Portekizli hakem Joao Pinheiro, Arjantinli oyuncu aleyhine faul verdi ve kendisine sarı kart gösterdi.

Ancak video hakemi müdahale etti ve olayı inceledikten sonra Embolo'nun faule maruz kaldığı yönünde numara yaptığına karar verdi. Böylece Paredes'in ihtarı iptal edildi ve kart İsviçreli oyuncuya geçti. Bu, maçtaki ikinci kartı olduğu için 72. dakikada oyundan atıldı.

O sırada skor 1-1'di. Ardından Arjantin, İsviçre'nin sayısal eksikliğinden yararlanarak uzatmalarda iki gol attı ve maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Benzer bir olayın grup aşamasında Paraguay ile Amerika arasındaki maçta yaşandığını hatırlatmakta fayda var. Sonuçta orada da Paraguaylı oyuncu Miguel Almiron, hakemi kandırmaya çalıştığı gerekçesiyle ihtar edildi.



