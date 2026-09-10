Kesin ve net bir yanıtla, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Fas'a 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması konusunda herhangi bir anlaşma veya söz verildiğini kesin bir dille yalanladı. Böylece Fevzi Lakcaa'nın alevlendirdiği tartışmaya son verirken, Dünya Kupası dosyasının FIFA içindeki güç mücadelesinde bir koz olarak kullanılmasına dair kuşkuları da artırdı.

Resmi yalanlama, üst düzey bir Faslı futbol yetkilisinin çarpıcı açıklamalarının ardından geldi. Söz konusu yetkili, dört yıl sonraki turnuvanın en önemli maçının, Kazablanka'da hâlâ inşaat halinde olan Büyük II. Hasan Stadı'nın zemininde oynanacağını belirtmişti.

FIFA'yı şaşırtan seçim açıklaması

İspanyol "Marca" gazetesinin bir FIFA sözcüsüne dayandırarak aktardığına göre yanıt kısa ve kesindi: "5 Ağustos 2026'da duyurulduğu gibi, FIFA kararını uygun zamanda verecektir."

Açıklamaların sahibi, Fas futbolunun en önde gelen isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Maliye Bakan Yardımcısı görevini de yürüten Fevzi Lakcaa'ydı. Lakcaa bu açıklamayı, bugün seçim kampanyasını yürüten liberal Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) bir seçim toplantısında yaptı.

Lakcaa'nın açıklaması türünün ilki değildi. Tam bir ay önce, 5 Ağustos'ta, İngiliz "The Times" gazetesi çarpıcı bir haber yayımlamış ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, kendisine verilecek destek karşılığında Fas'a finale ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine FIFA o dönem aynı cümleyle yanıt vermişti: "FIFA Başkanı'nın 2030 Dünya Kupası finalinin yeri konusunda herhangi bir söz verdiğini iddia etmek doğru değildir ve yanıltıcıdır."

Ve bugün, sadece bir ay sonra, FIFA kendisini aynı kişiye aynı yanıtı harfiyen tekrarlamak zorunda buluyor.

Nüfuz mücadelesi Dünya Kupası'nın önüne geçiyor

Bu kararsızlık, FIFA'yı sarsan iç krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Kriz, federasyonun gelecekteki Dünya Kupalarının gelirlerinden bir payı özel yatırımcılara satma yönündeki tartışmalı projesinden kaynaklanıyor. Söz konusu proje, Avrupa ve Asya federasyonlarının şiddetli muhalefeti karşısında sonunda terk edildi.

"The Times" gazetesi o dönem, FIFA'nın Fas'a yönelik yakınlaşma çabalarını, iktidarda kalma savaşının ve Rabat'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde Afrika kıtasının oylarını kazanma çabasının bir parçası olarak yorumlamıştı.

Hatırlatmak gerekirse, 2030 Dünya Kupası tarihte ilk kez 6 ülkede düzenlenecek. İspanya, Portekiz ve Fas maçların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapacak; Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise 1930'da Montevideo'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın yüzüncü yılı anısına açılış maçlarına ev sahipliği yapacak.

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Bu ana kadar FIFA, üç ana ev sahibi ülke arasındaki stat dağılımını resmi olarak açıklamış değil. Dolayısıyla final maçının oynanacağı stadın kimliği hâlâ belirsiz ve söylenen her şey vaktinden önce dile getirilmiş birer seçim vaadinden ibaret.